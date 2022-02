S kratko progo v Jančingu je v prvi vožnji najbolje opravila najboljša veleslalomistka letošnje sezone Sara Hector. Na drugem mestu je Avstrijka Katharina Truppe (+0,30), tretja pa Italijanka Federica Brignone. Zelo spodbudno je na postavitvi slovenskega trenerja Sergeja Poljšaka nastopila Meta Hrovat, ki je na četrtem mestu! Pri drugem vmesnem času je imela sicer takrat zadnji, deveti vmesni čas, potem pa je do konca svoj nastop stopnjevala in z zaostankom 92 stotink zasedla četrto mesto. Za stopničkami tako zaostaja pol sekunde, a je na olimpijski preizkušnji možno še prav vse, kar so alpske smučarke dokazale že v prvi vožnji. Kljub temu, da je proga dolga manj kot minuto, pa so se le štiri smučarke zvrstile znotraj sekunde.

Hectorjeva si je priborila najboljše izhodišče za napad na tretje olimpijsko veleslalomsko zlato za Švedsko po Pernilli Wiberg (1992) in Ingemarju Stenmarku (1980). Švedinja je dobila oba zadnja veleslaloma pred OI na Kronplatzu in v Kranjski Gori, pred tem je zmagala tudi na drugem veleslalomu zime v Courchevelu.

Sara Hector bo v drugo napadla olimpijsko zlato. Foto: Guliverimage

V finale so se uvrstile tudi ostale tri Slovenke. Ana Bucik je z zaostankom 1,86 trenutno na 16. mestu. Andreja Slokar bo v drugo napadla z 20. mesta (+2,52), Tina Robnik pa z 21. (+2,62).

Za pričakovanji sta močno zaostali eni glavnih favoritinj, branilka olimpijskega naslova Američanka Mikaela Shiffrin in Slovakinja Petra Vlhova. Shiffrinova je po nekaj sekundah na progi odstopila, Vlhova pa je z zaostankom 1,78 "šele" na 13. mestu.

Mikaela Shiffrin je odstopila. Foto: Guliverimage

V prvi vožnji je nastopilo 82 smučark. Druga vožnja bo na sporedu ob 7.30 po slovenskem času.

Vrstni red po 1. vožnji:

1. Sara Hector (Šve) 57,56

2. Katharina Truppe (Avt) +0,30

3. Federica Brignone (Ita) +0,42

4. Meta Hrovat (Slo) +0,92

5. Ragnhild Mowinckel (Nor) +1,02

6. Nina O'Brien (ZDA) +1,25

7. Tessa Worley (Fra) +1,37

8. Lara Gut-Behrami (Švi) +1,51

9. Michelle Gisin (Švi) +1,63

10. Wendy Holdener (Švi) +1,65

...

16. Ana Bucik (Slo) +1,86

20. Andreja Slokar (Slo) +2,52

21. Tina Robnik (Slo) +2,62

...