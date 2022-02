V živo: Slovenci po treh skupinah v vodstvu!

Na olimpijskih igrah na Kitajskem poteka še zadnja tekma smučarskih skakalcev, na kateri bo treba imeti srečo tudi z vetrom, zaradi katerega tekmo večkrat prekinejo. V ožji krog favoritov za odličja spadajo tudi Slovenci (Peter Prevc, Cene Prevc, Timi Zajc in Lovro Kos), za kolajne se bori okoli šest reprezentanc. Zlato branijo Norvežani. Skakalci so že opravili s poskusno serijo, Slovenci so bili v vetrovni loteriji v ozadju. Še najbolje je skočil Lovro Kos (130), ki je bil 12.. Seštevek skokov Slovencev je zadostoval za 7. mesto, vodili bi Avstrijci pred Norvežani in Nemci.

V Džangdžjakov bodo podelili še zadnji komplet olimpijskih odličij v smučarskih skokih. Pravkar na veliki skakalnici poteka ekipna tekma, na kateri Peter Prevc, Timi Zajc, Lovro Kos in Cene Prevc merijo visoko.

Poskusno serijo je zaznamoval spremenljiv veter, ki je smer spreminjal iz skakalca v skakalca, tako da bo treba imeti srečo z vetrom. Slovenci je vsi niso imeli. Če bi se sešteli skoke, bi vodili Avstrijci pred Norvežani in Nemci, Slovenci bi bili 7.

Kot prvi od Slovencev skače Kos, v drugi skupini Cene Prevc, v tretji Timi Zajc, v četrti pa Peter Prevc.

V ŽIVO: Velika skakalnica, ekipna tekma, 1. serija

Tretja skupina: Za Slovenijo je skočil najboljši s posamične tekme na veliki skakalnici Timi Zajc, ki je imel slabe vetrovne pogoje. Pred njim so skakalci dobili odbitek, on devet točk pribitka. Pristal je pri 124 metrih, Norvežan Robert Johansson je skočil meter in pol več, a so Norvežani zaostali za Slovenci. V precej boljših pogojih sta odlično skočila Avstrijec Jan Hoerl (133 metrov) in Nemec Markus Eisenbichler (136), ki sta svoji ekipi približala vodilnim. 1. Slovenija (356,6), 2. Norveška (356, 2), 3. Avstrija (347,9), 4. Nemčija (340,8)



Druga skupina: V drugi skupini je za Slovenijo skočil Cene Prevc, pristal je pri 132 metrih in svojo ekipo približal vodilni Norveški na zgolj pol točke, Daniel Huber je Avstrijce popeljal pred Nemce na 3. mesto. Za Vikinge je Daniel Andre Tande skočil 130,5 metra. 1. Norveška (246,5), 2. Slovenija (246), 3. Avstrija (227,7)



Prva skupina : Kot kaže, bomo zaradi spremenljivega in premočnega vetra spremljali maratonsko tekmo. Že v prvi skupini je žirija morala večkrat prekiniti tekmovanje, v prvih desetih minutah so skočili le trije. Pred četrtim so zaletno mesto dvignili za dve mesti. Za Slovenijo je odlično skočil Lovro Kos, pristal je pri 134 metrih.



Norvežan Halvor Egner Granerud je skočil še štiri metre dlje, a imel boljše pogoje, tako da si Norvežani po prvi skupini niso priborili velike prednosti pred drugo Slovenijo. 1. Norveška (128,3 točke), 2. Slovenija (126,7), 3. Rusija (115,4), 4. Nemčija (112,7) ...

Prva skupina: V prvi skupini je za Slovenijo skočil Lovro Kos in pristal pri 130 metrih. Slovenija je po njegovem skoku zasedala 3. mesto. Prvi so bili Avstrijci, Stefan Kraft je skočil 133,5 metrov. Drugi so bili Norvežani, Halvor Egner Granerud pa 129. Avstrijec je zbral pol točke več od Norvežana in 7,2 točke več od Slovenca. Japonec Jukija Sato ni skakal.

Druga skupina: V drugi skupini je za Slovenijo skočil Cene Prevc, ki ni imel sreče z vetrom, zmogel je le 117,5 metra. Najdlje je v tej skupini neslo Daniela Andreja Tandeja, ki je izkoristil vzgornik in skočil 139 metrov.

Tretja skupina: V tretji skupini je za Slovenijo skočil Timi Zajc, ki se mu je skok povsem ponesrečil, pristal je pri zgolj 91 metrih. Najbolje sta v tej skupini skočila Avstrijec Jan Hoerl (129) in Nemec Markus Eisenbichler (130).

Četrta skupina: V zadnji skupinije za Slovenijo skočil Peter Prevc, ki je zmogel 120 metrov. Najdlje je odneslo olimpijskega podprvaka Rjojuja Kobajašija (139,5). Seštevek štirih skokov:

1. Avstrija - 306,7 točke

2. Norveška - 302

3. Nemčija - 263,1

4. Poljska - 250,6

5. Švica - 229,3

6. Rusija - 223,8

7. Slovenija - 214,7

8. Japonska -209,9 (trije skoki)





Vrstni red posameznikov:

1. Rjoju Kobajaši 139,5 metra - 90 točk

2. Daniel Andre Tande 139 - 89,1

3. Pawel Wasek 137 metrov - 81,2 točke

4. Stefan Kraft 133,5 - 79,6

5. Halvor Egner Granerud 129 - 79,1

6. Daniel Huber 127,5 - 78,2

7. Jan Hoerl 129 - 77

8. Markus Eisenbichler 130 -76,9

9. Gregor Deschwanden 128,5 - 74,7

10. Kamil Stoch 127,5 - 74,2

12. Lovro Kos 130 -72,4

...

16. Peter Prevc 120 -

21. Cene Prevc 117,5 - 59

...

37. Timi Zajc 91 - 17,8

Peter Prevc že ima celoten komplet olimpijskih kolajn, Timi Zajc je lastnik zlata na tekmi mešanih ekip, Cene Prevc in Lovro pa lahko danes osvojita prvo olimpijsko odličje.