Kranjec uresničil sanje, biatlonki in fizioterapevtki posebno priznanje

Olimpijski komite Slovenije (OKS) je danes v Kranjski Gori pripravil še zadnjega od sprejemov za slovenske udeležence v nedeljo končanih zimskih olimpijskih iger v Pekingu. Ob preostalih športnikih, ki so se iz kitajske prestolnice vrnili med zadnjimi, je bil najglasnejšega pozdrava deležen srebrni smučar Žana Kranjec.

Kranjcu so se na odru pridružili še Miha Hrobat, Andreja Slokar in Tina Robnik, s katerimi se je še zadnji dan iger boril za čim višja mesta na ekipni tekmi, a so jim na poti že v drugem krogu stali poznejši olimpijski prvaki Avstrijci.

Zbranim povabljencem in tokrat zaradi sprostitve epidemioloških ukrepov prvič tudi ostalim ljubiteljem športa je v Kranjsko Goro na ogled prinesel srebrno medaljo. "Vesel sem, da sem na najbolj pomembni tekmi pokazal svoje najboljše smučanje. S tem so se mi uresničile sanje, saj sem si v preteklosti že kdaj predstavljal, kako bi bilo imeti medaljo okoli vratu. Priznam, da je občutek dober," je povedal.

Hrobat, sicer specialist za hitre discipline, je moral po odhodu svojih kolegov menjati "cimra", je povedal, in se v olimpijski vasi pridružil Žanu Kranjcu, pa tudi sicer se je po dolgem času spet bolj resno lotil treningov tehničnih disciplin.

Slokarjeva se medtem še vedno ni povsem sprijaznila s petim mestom v slalomu, čeprav se po nekaj dneh zaveda, da ji je vendarle uspel lep dosežek, hkrati pa je ves čas bivanja v Pekingu tudi zelo uživala. Tina Robnik si je v Pekingu čas izven športnih obveznosti krajšala z zbiranjem trakcev za akreditacije ter igranjem biljarda in drugih namiznih športov.

Priznanji za Klemenčičevo in Hafnerjevo

Posebno priznanje sta si na današnji prireditvi prislužili biatlonka Polona Klemenčič in reprezentančna fizioterapevtka Ula Hafner, ki jima je predsednik Slovenske olimpijske akademije in častni član Evropskega združena za fair play Miro Cerar podelil nagrado za fair play.

Na mešani štafetni tekmi je namreč Klemenčičeva opazila, da je prvi zvezdnici biatlona v Pekingu, Norvežanki Marte Olsbu Roeiseland, s puške odpadel diopter. Hafnerjeva je nekako prišla do njega in ga dostavila norveški ekipi, ki je pozneje postala olimpijska zmagovalka.

Klemenčičeva je v odsotnosti Hafnerjeve povedala, da so se jima Norvežani po tekmi zelo lepo zahvalili, slovenski olimpionik Cerar pa je napovedal, da bo v naslednjih dneh njuno ravnanje za priznanje predlagal tudi mednarodni fair play organizaciji.

Med ostalimi udeleženci sprejema so bili še nekateri smučarji tekači in biatlonci, med njimi tudi nosilka slovenske zastave na zaključni slovesnosti Anita Klemenčič, ki sicer s svojimi nastopi na Kitajskem ni bila najbolj zadovoljna, je pa danes v šali dejala, da je vsaj svoje delo na zaključnem dogodku opravila brez napake.

Vsem udeležencem olimpijskih tekem sta se ob zadnjem sprejemu zahvalila še vodja olimpijske delegacije in podpredsednik OKS Tomaž Barada ter direktor Smučarske zveze Slovenije Uroš Zupan. Slednji je vse skupaj povabil še na marčevske tekme svetovnega pokala, ki jih bo gostila Slovenija, in sicer alpski pokal Vitranc, deskarsko tekmo na Rogli ter finale smučarskih skokov v Planici. Kot je dejal, vse kaže na to, da tokrat končno tudi z navijači.