Skakalke bodo danes prve preizkusile zasneženo olimpijsko skakalnico

Smučarske skakalke so zbrane na olimpijskem prizorišču v Predazzu, kjer jih ob 17. uri čaka prvi uradni trening na srednji skakalnici HS107. Slovensko žensko ekipo pod vodstvom Jurija Tepeša v Italiji sestavljajo vodilna skakalka zime Nika Prevc, Nika Vodan, Katra Komar in Maja Kovačič. Moški prvi trening je predviden ob 20. uri.

Dan pred uradnim odprtjem zimskih olimpijskih iger v Italiji bo že pestro na skakalnici v Predazzu, kjer se bo dogajanje začelo s treningoma na srednji skakalnici (HS107). Najprej bodo na delu skakalke, ki bodo uradni trening predvidoma začele ob 17. uri. Sledile naj bi tri trening serije.

Na olimpijskih igrah lahko nastopi 50 tekmovalk, najvišja kvota za posamezno državo je štiri. Slovensko zasedbo na tekmovanju petih krogov prvič vodi Jurij Tepeš. Sestavljajo jo vodilna tekmovalka svetovnega pokala Nika Prevc, Nika Vodan, ki ima edina že olimpijsko izkušnjo, Katra Komar in Maja Kovačič.

Skakalke bodo po novem imele dve posamični tekmi, še pred štirimi leti na Kitajskem so se za posamična odličja borile le na srednji skakalnici, zdaj pa se bodo še na veliki. Ob individualnih preizkušnjah pa jih čaka še tekma mešanih ekip (dve skakalki, dva skakalca) na srednji skakalnici.

Prvi uradni trening skakalk bo tako danes ob 17. uri, drugi sledi v petek ob 9. uri, boj za posamična odličja na srednji skakalnici pa se bo začel v soboto ob 18.45. Eno uro prej bo poskusna serija.

Na zadnjih olimpijskih igrah sta kar dve Slovenki stali na stopničkah posamične tekme na manjši napravi, Urša Križnar (takrat Bogataj) je postala olimpijska prvakinja, Nika Vodan (takrat Križnar) pa je bila bronasta.