Pe. M.

Četrtek,
5. 2. 2026,
12.04

Osveženo pred

42 minut

zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 smučarski skoki

Četrtek, 5. 2. 2026, 12.04

42 minut

ZOI 2026, Predazzo, smučarski skoki, trening, srednja skakalnica (ž)

Skakalke bodo danes prve preizkusile zasneženo olimpijsko skakalnico

Pe. M.

Predazzo | Smučarske skakalke ob 17. uri čaka prvi uradni trening na srednji skakalnici. | Foto Guliverimage

Smučarske skakalke ob 17. uri čaka prvi uradni trening na srednji skakalnici.

Foto: Guliverimage

Smučarske skakalke so zbrane na olimpijskem prizorišču v Predazzu, kjer jih ob 17. uri čaka prvi uradni trening na srednji skakalnici HS107. Slovensko žensko ekipo pod vodstvom Jurija Tepeša v Italiji sestavljajo vodilna skakalka zime Nika Prevc, Nika Vodan, Katra Komar in Maja Kovačič. Moški prvi trening je predviden ob 20. uri.

Nika Prevc Ljubno
Sportal Nika Prevc se je pred začetkom olimpijskih iger znašla na posebnem seznamu

Dan pred uradnim odprtjem zimskih olimpijskih iger v Italiji bo že pestro na skakalnici v Predazzu, kjer se bo dogajanje začelo s treningoma na srednji skakalnici (HS107). Najprej bodo na delu skakalke, ki bodo uradni trening predvidoma začele ob 17. uri. Sledile naj bi tri trening serije.

Na olimpijskih igrah lahko nastopi 50 tekmovalk, najvišja kvota za posamezno državo je štiri. Slovensko zasedbo na tekmovanju petih krogov prvič vodi Jurij Tepeš. Sestavljajo jo vodilna tekmovalka svetovnega pokala Nika Prevc, Nika Vodan, ki ima edina že olimpijsko izkušnjo, Katra Komar in Maja Kovačič

Skakalke bodo po novem imele dve posamični tekmi, še pred štirimi leti na Kitajskem so se za posamična odličja borile le na srednji skakalnici, zdaj pa se bodo še na veliki. Ob individualnih preizkušnjah pa jih čaka še tekma mešanih ekip (dve skakalki, dva skakalca) na srednji skakalnici.

Timi Zajc
Sportal Zajc pred OI brez olepševanja: Medalji mi danes nič ne pomagata

Prvi uradni trening skakalk bo tako danes ob 17. uri, drugi sledi v petek ob 9. uri, boj za posamična odličja na srednji skakalnici pa se bo začel v soboto ob 18.45. Eno uro prej bo poskusna serija.

Na zadnjih olimpijskih igrah sta kar dve Slovenki stali na stopničkah posamične tekme na manjši napravi, Urša Križnar (takrat Bogataj) je postala olimpijska prvakinja, Nika Vodan (takrat Križnar) pa je bila bronasta.

Spored smučarskih skokov, olimpijske igre

Četrtek, 5. februar
17.00 uradni trening na srednji skakalnici HS107 (ž)
20.00 uradni trening na srednji skakalnici HS107 (m)

Petek, 6. februar
9.00 uradni trening na srednji skakalnici HS107 (ž)

Sobota, 7. februar
17.45 poskusna serija na srednji skakalnici HS107 (ž)
18.45 posamična tekma na srednji skakalnici HS107 (ž)*

Nedelja, 8. februar
16.30 uradni trening na srednji skakalnici HS107 (ž)
19.00 uradni trening na srednji skakalnici HS107 (m)

Ponedeljek, 9. februar
18.00 poskusna serija na srednji skakalnici HS107 (m)
19.00 posamična tekma na srednji skakalnici HS107 (m)*

Torek, 10. februar
17.30 poskusna serija mešanih ekip na srednji skakalnici HS107 (ž + m)
18.45 tekma mešanih ekip na srednji skakalnici HS107 (ž + m)*

Četrtek, 12. februar
17.00 uradni trening na veliki skakalnici HS141 (ž)
20.00 uradni trening na veliki skakalnici HS141 (m)

Petek, 13. februar
18.30 uradni trening na veliki skakalnici HS141 (m)

Sobota, 14. februar 
9.00 uradni trening na veliki skakalnici HS141 (ž)
17.30 poskusna serija na veliki skakalnici HS141 (m)
18.45 posamična tekma na veliki skakalnici HS141 (m)*

Nedelja, 15. februar
11.30 uradni trening na veliki skakalnici HS141 (m)
17.35 poskusna serija na veliki skakalnici HS141 (ž)
18.45 posamična tekma na veliki skakalnici HS141 (ž)*

Ponedeljek, 16. februar
18.00 poskusna serija na veliki skakalnici HS141 pred superekipno tekmo (m)
19.00 superekipna tekma v parih na veliki skakalnici HS141 (m)*

*tekma

Vir: uradna spletna stran olimpijskih iger

 
zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Maja Kovačič Katra Komar Nika Vodan Nika Prevc smučarski skoki
