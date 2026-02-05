Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Georg Fleischhauer Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre deskanje Lisa Buckwitz

Milano Cortina 2026

Lisa Buckwitz si olimpijski nastop financira tudi s sodelovanjem z OnlyFans

Lisa Buckwitz | Lisa Buckwitz se je pred letom dni odločila za sodelovanje z erotično platformo OnlyFans, da lahko še naprej finančno sledi zahtevam modernega športa. | Foto Guliverimage

Lisa Buckwitz se je pred letom dni odločila za sodelovanje z erotično platformo OnlyFans, da lahko še naprej finančno sledi zahtevam modernega športa.

Foto: Guliverimage

Športni uspeh ni vselej podprt tudi s finančnim. In nemška svetovna prvakinja v bobu Lisa Buckwitz se je pred letom dni odločila za sodelovanje z erotično platformo OnlyFans, da lahko še naprej finančno sledi zahtevam modernega športa, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Račun na OnlyFans ima tudi drugi nemški tekmovalec v bobu Georg Fleischhauer.

Buckwitz zase pravi, da rada pokaže, kaj ima, ne bo pa pokazala vsega. "Nikakor se ne bom slikala povsem naga," pravi svetovna prvakinja iz leta 2024, ki se na platformi predstavlja v športni in kopalni opremi. "Lahko sem srečna, da na ta način lahko financiramo ekipo. To je najboljše, kar se mi je lahko zgodilo," pravi 31-letna Nemka.

In nikakor ni edina, ki se je ob običajnih sponzorskih razmerjih odločila za alternativno financiranje. Tudi drugi športniki si pomagajo z letnimi koledarji, spletnimi načini množičnega financiranja (crowdfunding), vsebinami za TikTok, ... Sistemska in sponzorska sredstva enostavno ne zadostujejo za resno pripravo.

"Seveda je žalostno, da se ne morem ukvarjati samo s športom. Sem olimpijska prvakinja, a samo z zlato medaljo se za Liso Buckwitz ne zanima nihče. To je temna plat kolajne," še pravi Buckwitz, o novem projektu pa: "Moje telo, moj kapital." Z vsemi pripravami in tekmami za svoje ekipo potrebuje dobrih 50.000 evrov.

Račun na OnlyFans ima tudi drugi nemški tekmovalec v bobu Georg Fleischhauer, ki pravi, da nikakor ne gre le za erotiko, ampak je na platformi na ogled življenje športnika, "Seveda pokažemo tudi telo in mišice," dodaja.

Račun na OnlyFans ima tudi drugi nemški tekmovalec v bobu Georg Fleischhauer, ki pravi, da nikakor ne gre le za erotiko, ampak je na platformi na ogled življenje športnika, "Seveda pokažemo tudi telo in mišice," dodaja.

Načinov za dvig proračuna in športno preživetje je v športu vse več. Med športniki, ki so si pomagali s crowdfundingom, je tudi švicarski alpski smučar Franjo von Allmen. Ko je pri 17 letih ostal brez očeta, je ostal tudi brez možnosti, da nadaljuje z dragimi treningi smučanja. Navijači so verjeli v njegov projekt, ga podprli in lani se jih je spomnil, ko je osvojil kar dva naslova svetovnega prvaka.

Športna igralnica
Sportal Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri Športna igralnica - ZOI 2026
Športna igralnica
Nagradni sklad v nagradni igri Športna igralnica 2026
Olimpijske uniforme
Trendi Kateri športniki bodo na olimpijskih igrah najlepše oblečeni? Ne slovenski.
Curling Krling ZOI 2026
Sportal ZOI 2026: začelo se je, v krlingu gre v Milanu in Cortini že zares
Timi Zajc
Sportal Zajc pred OI brez olepševanja: Medalji mi danes nič ne pomagata
Lindsey Vonn
Sportal Lindsey Vonn z junaško potezo navdušila tudi moške tekmovalce

