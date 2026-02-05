Športni uspeh ni vselej podprt tudi s finančnim. In nemška svetovna prvakinja v bobu Lisa Buckwitz se je pred letom dni odločila za sodelovanje z erotično platformo OnlyFans, da lahko še naprej finančno sledi zahtevam modernega športa, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Račun na OnlyFans ima tudi drugi nemški tekmovalec v bobu Georg Fleischhauer.

Buckwitz zase pravi, da rada pokaže, kaj ima, ne bo pa pokazala vsega. "Nikakor se ne bom slikala povsem naga," pravi svetovna prvakinja iz leta 2024, ki se na platformi predstavlja v športni in kopalni opremi. "Lahko sem srečna, da na ta način lahko financiramo ekipo. To je najboljše, kar se mi je lahko zgodilo," pravi 31-letna Nemka.

In nikakor ni edina, ki se je ob običajnih sponzorskih razmerjih odločila za alternativno financiranje. Tudi drugi športniki si pomagajo z letnimi koledarji, spletnimi načini množičnega financiranja (crowdfunding), vsebinami za TikTok, ... Sistemska in sponzorska sredstva enostavno ne zadostujejo za resno pripravo.

"Seveda je žalostno, da se ne morem ukvarjati samo s športom. Sem olimpijska prvakinja, a samo z zlato medaljo se za Liso Buckwitz ne zanima nihče. To je temna plat kolajne," še pravi Buckwitz, o novem projektu pa: "Moje telo, moj kapital." Z vsemi pripravami in tekmami za svoje ekipo potrebuje dobrih 50.000 evrov.

Račun na OnlyFans ima tudi drugi nemški tekmovalec v bobu Georg Fleischhauer, ki pravi, da nikakor ne gre le za erotiko, ampak je na platformi na ogled življenje športnika, "Seveda pokažemo tudi telo in mišice," dodaja. Foto: Guliverimage

Račun na OnlyFans ima tudi drugi nemški tekmovalec v bobu Georg Fleischhauer, ki pravi, da nikakor ne gre le za erotiko, ampak je na platformi na ogled življenje športnika, "Seveda pokažemo tudi telo in mišice," dodaja.

Načinov za dvig proračuna in športno preživetje je v športu vse več. Med športniki, ki so si pomagali s crowdfundingom, je tudi švicarski alpski smučar Franjo von Allmen. Ko je pri 17 letih ostal brez očeta, je ostal tudi brez možnosti, da nadaljuje z dragimi treningi smučanja. Navijači so verjeli v njegov projekt, ga podprli in lani se jih je spomnil, ko je osvojil kar dva naslova svetovnega prvaka.