Prevc, Lanišek in Zajc v četrtek brez treninga v olimpijskem Predazzu

V slovenski skakalni reprezentanci so se odločili, da ne izkoristijo možnosti skakanja na olimpijski napravi v Predazzu v četrtkovem terminu. Trener Robert Hrgota je načrt prilagodil tako, da bo ekipa v olimpijski Predazzo pripotovala v petek - na dan odprtja iger -, v četrtek pa je trenirala v domači Planici.

Slovenski trio Anže Lanišek, Domen Prevc in Timi Zajc, ki bo branil barve Slovenije v moški konkurenci olimpijskih iger v Predazzu, ne bo opravil četrtkovega treninga na novi skakalnici. Prvi stik z napravo jih torej čaka v nedeljo, ko bodo na sporedu drugi uradni treningi pred ponedeljkovo posamično tekmo na srednji skakalnici.

Zakaj Slovenci izpuščajo četrtkov trening

Trener Robert Hrgota se je odločil, da bodo njegovi varovanci skakali v četrtek še v Planici, na prizorišče pa se bo ekipa odpravila v petek, ko bo Domen skupaj s sestro Niko na odprtju iger nosil slovensko zastavo.

Slovenija pred posamičnima preizkušnjama visoko kotira. Domen Prevc je številka 1 letošnje sezone – osvojil je zlatega orla na novoletni turneji, postal svetovni prvak v poletih, le še streljaj pa je oddaljen od velikega kristalnega globusa.

Timi Zajc bo skupaj z reprezentančnima kolegoma na olimpijsko prizorišče pripotoval v petek. Foto: Bor Slana/STA

Standardna rutina: trije skoki za občutek

Prav zato bo zanimivo spremljati, kako hitro bodo Slovenci v nedeljo "ujeli" občutek na olimpijski napravi v Predazzu. A glede na rutino, ki jo imajo skakalci v svetovnem pokalu, večje bojazni ne bi smelo biti. Na prizoriščih je ustaljena praksa, da opravijo dva trening skoka in nato še kvalifikacije pred tekmo – v treh skokih se navadno že postavijo temelji za nastop. Podobno bo tudi v Predazzu, saj so za nedeljo načrtovane tri trening serije.

Skakalke bodo imele posamično tekmo na srednji skakalnici v soboto, uradna treninga pa sta v četrtek in petek.