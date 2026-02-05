Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Jaka Lopatič

Jaka Lopatič

Četrtek,
5. 2. 2026,
18.07

smučarski skoki Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre Timi Zajc Anže Lanišek Domen Prevc

Prevc, Lanišek in Zajc v četrtek brez treninga v olimpijskem Predazzu

Od našega poročevalca iz Predazza

Domen Prevc Anže Lanišek | Domen Prevc in Anže Lanišek bosta olimpijsko skakalnico preizkusila v nedeljo. | Foto Guliverimage

Domen Prevc in Anže Lanišek bosta olimpijsko skakalnico preizkusila v nedeljo.

Foto: Guliverimage

V slovenski skakalni reprezentanci so se odločili, da ne izkoristijo možnosti skakanja na olimpijski napravi v Predazzu v četrtkovem terminu. Trener Robert Hrgota je načrt prilagodil tako, da bo ekipa v olimpijski Predazzo pripotovala v petek - na dan odprtja iger -, v četrtek pa je trenirala v domači Planici.

Slovenski trio Anže Lanišek, Domen Prevc in Timi Zajc, ki bo branil barve Slovenije v moški konkurenci olimpijskih iger v Predazzu, ne bo opravil četrtkovega treninga na novi skakalnici. Prvi stik z napravo jih torej čaka v nedeljo, ko bodo na sporedu drugi uradni treningi pred ponedeljkovo posamično tekmo na srednji skakalnici.

Zakaj Slovenci izpuščajo četrtkov trening

Trener Robert Hrgota se je odločil, da bodo njegovi varovanci skakali v četrtek še v Planici, na prizorišče pa se bo ekipa odpravila v petek, ko bo Domen skupaj s sestro Niko na odprtju iger nosil slovensko zastavo.

Slovenija pred posamičnima preizkušnjama visoko kotira. Domen Prevc je številka 1 letošnje sezone – osvojil je zlatega orla na novoletni turneji, postal svetovni prvak v poletih, le še streljaj pa je oddaljen od velikega kristalnega globusa.

Timi Zajc bo skupaj z reprezentančnima kolegoma na olimpijsko prizorišče pripotoval v petek. | Foto: Bor Slana/STA Timi Zajc bo skupaj z reprezentančnima kolegoma na olimpijsko prizorišče pripotoval v petek. Foto: Bor Slana/STA

Standardna rutina: trije skoki za občutek

Prav zato bo zanimivo spremljati, kako hitro bodo Slovenci v nedeljo "ujeli" občutek na olimpijski napravi v Predazzu. A glede na rutino, ki jo imajo skakalci v svetovnem pokalu, večje bojazni ne bi smelo biti. Na prizoriščih je ustaljena praksa, da opravijo dva trening skoka in nato še kvalifikacije pred tekmo – v treh skokih se navadno že postavijo temelji za nastop. Podobno bo tudi v Predazzu, saj so za nedeljo načrtovane tri trening serije.

Skakalke bodo imele posamično tekmo na srednji skakalnici v soboto, uradna treninga pa sta v četrtek in petek.

