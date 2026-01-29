Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Žan Košir | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

- rojen: 11. aprila 1984
- prebivališče: Tržič
- višina: 184 cm
- teža: 86 kg
- poklic: diplomirani inženir informacijskih tehnologij
- klub: KD Zakon
- trener: Meinhard Erlacher

* Največji uspehi:
- OI:
2. mesto, Soči 2014, paralelni slalom
3. mesto, Soči 2014, paralelni veleslalom
3. mesto, Pyeongchang 2018, paralelni veleslalom
6. mesto, Vancouver 2010, paralelni veleslalom
11. mesto: Peking 2022, paralelni veleslalom

- SP:
2. mesto, Lachtal 2015, paralelni veleslalom
4. mesto, Stoneham 2013, paralelni veleslalom
5. mesto, Park City 2019, paralelni veleslalom
5. mesto, Lachtal 2015, paralelni slalom
6. mesto, La Molina 2011, paralelni veleslalom

- MSP:
4. mesto, Klinovec 2004, paralelni veleslalom

- univerzijada:
2. mesto, Innsbruck 2005, paralelni veleslalom
2. mesto, Bardonecchia 2007, veleslalom

- svetovni pokal:
1. mesto, Val St. Come 2025, paralelni veleslalom
1. mesto, Rogla 2021, paralelni veleslalom
1. mesto, Pyeongchang 2019, paralelni veleslalom
1. mesto, Asahikawa 2015, paralelni veleslalom
1. mesto, Asahikawa 2015, paralelni slalom
1. mesto, Bad Gastein 2015, paralelni slalom
1. mesto, Bad Gastein 2013, paralelni slalom
2. mesto, Moskva 2021, paralelni slalom
2. mesto, Montafon 2014, paralelni slalom
2. mesto, Carezza 2014, paralelni veleslalom
2. mesto, Rogla 2014, paralelni veleslalom
2. mesto, Bad Gastein 2014, paralelni slalom
2. mesto, Carezza 2013, paralelni veleslalom
2. mesto, Rogla 2013, paralelni veleslalom
3. mesto, Carezza 2020, parelelni veleslalom
3. mesto, Winterberg 2019, paralelni slalom
3. mesto, Rogla 2017, paralelni veleslalom
3. mesto, Rogla 2015, paralelni veleslalom
3. mesto, Sudelfeld 2015, paralelni veleslalom
3. mesto, Bad Gastein 2013, paralelni slalom
3. mesto, Kreischberg 2009, paralelni slalom
3. mesto, Arosa 2009, paralelni slalom

- prisotnost na Instagramu: @zankosir.7
- vzornik/ca: Roger Federer
- športni trenutek, ki je ostal najbolj v spominu: olimpijske igre 2014 v Sočiju
- zadnja knjiga: pravljice
- hobiji Hobiji: kolesarjenje, tenis, nogomet, potovanja
- moto: "Nikoli ne obupaj."

Vir: STA

