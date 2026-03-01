Žan Košir je na drugi tekmi svetovnega pokala v poljski Krynici osvojil 15. mesto v paralelnem veleslalomu. Preostalim Slovencem se ni uspelo prebiti v izločilne boje.

Žan Košir se je v izločilne boje prebil s 15. kvalifikacijskim mestom ter v osmini finala naletel na Italijana Maurizia Bormolinija. Ta je bil v kvalifikacijah drugi, v soboto pa je zmagal. Košir, zmagovalec sedmih tekem svetovnega pokala, včeraj pa 22., je dvoboj izgubil, Italijan je vodil skozi celo progo, Košir pa je odstopil malce pred ciljem.

Brez izločilnih bojev sta ostala Rok Marguč in Tim Mastnak, ki se mu je za las izmuznil bron na olimpijskih igrah. Slednji je v soboto na tekmi zasedel četrto mesto, današnje kvalifikacije pa končal na 24. mestu. Marguč je bil 19.

V finalu je znova slavil Bormolini in tako vpisal še enajsto zmago v svetovnem pokalu. Drugi je bil Nemec Stefan Baumeister, tretji pa Švicar Dario Caviezel, ki je v finalu odpravil Avstrijca Benjamina Karla. Korejec Sanghoo Lee, v soboto drugi na tekmi in v nedeljo najboljši v kvalifikacijah, je izpadel v četrtfinalu proti Baumeistru.

Gloria Kotnik Foto: Guliverimage V ženski konkurenci je slavila Avstrijka Sabine Payer, druga iz kvalifikacij je v finalu ugnala Italijanko Lucio Dalmasso. Tretja je bila Bolgarka Malena Zamfirova, ki je v malem finalu ugnala v soboto tretjo Nemko Ramono Theresio Hofmeister. Najboljša v kvalifikacijah in tudi na sobotni tekmi, Japonka Tsubaki Miki, je tokrat izpadla že v osmini finala.

Gloria Kotnik, ki je bila v soboto na tekmi 12., je tokratne kvalifikacije končala na 21. mestu in za pol sekunde ostala brez izločilnih bojev.

Naslednja preizkušnja v paralelnih disciplinah bo 7. marca, Špindleruv Mlyn bo gostil tekmo v paralelnem slalomu.