Norvežan pokvaril švicarsko veselico, izjemen nastop Slovenca v Wengnu

Smuk (Wengen), končni vrstni red: 1. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 1:42.42

2. Marco Odermatt (Švi) 1:42.61

3. Beat Feuz (Švi) 1:42.72

4. Daniel Hemetsberger (Avt) 1:42.88

5. Max Franz (Avt) 1:43.08

6. Matthias Mayer (Avt) 1:43.20

7. Bryce Bennett (ZDA) 1:43.37

8. Ryan Cochran-Siegle (ZDA) 1:43.38

9. Dominik Paris (Ita) 1:43.42

10. Martin Čater (Slo) 1:43.57

...

29. Miha Hrobat (Slo) 1:44.40

31. Boštjan Kline (Slo) 1:44.61

Spektakularni dogodek v Wengnu je potekal v prekrasnem, sončnem vremenu, za prvega predtekmovalca pa se je končal vse prej kot srečno. Po hudem padcu so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, zaradi zapletov pa se je začetek atraktivnega smuka prestavil za 15 minut.

Ko se je začelo zares, je za najhitrejšo predstavo poskrbnel Norvežan Aleksander Aamodt Kilde. S številko 11 je bil najhitrejši na skrajšani progi Lauberhorn. To je njegova druga smukaška zmaga za svetovni pokal v tej sezoni, s tem pa je postal tudi prvi smukač, ki je dvakrat stopil na najvišjo stopničko. Kilde se je razveselil 11. zmage v svetovnem pokalu, pet jih je dosegel v smuku, prevzel pa je tudi vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala v smuku.

Aleksander Aamodt Kilde je zmagal s številko 11. Foto: Reuters

Skandinavec se je maščeval drugouvrščenemu Švicarju Marcu Odermattu za četrtkov superveleslalom. Takrat je bil Norvežan drugi, Odermatt pa prvi. Tokrat je bil vrstni red obraten. Kilde je s tem preprečil dvojno švicarsko zmago, saj se je na tretjo mesto zavihtel Beat Feuz, sicer trikratni zmagovalec smuka v Wengnu.

Čater med najboljših deset

Na petkovi tekmi v Wengnu so nastopili trije slovenski tekmovalci. Kot prvi se je s številko 24 predstavil Martin Čater in navdušil. Za zmagovalcem iz Skandinavije je zaostal dobro sekundo in se uvrstil na rep najboljše deseterice. Poskrbel je za najboljši smukaški slovenski rezultat v tej sezoni, pred tem je bil dvakrat 11. v svetovnem pokalu Boštjan Kline. "Za menoj je še en uspešen dan. Tako kot včeraj, tudi danes ena od dobrih voženj. Imel sem zelo dobre dele in tudi nekaj napak. Na nekaterih odsekih bi bil lahko tudi malce hitrejši, naredil malo bolj eksaktno. Rezultat je kar zadovoljiv in grem optimistično v jutrišnji dan. Danes se regeneriram in jutri potem še enkrat povsem iz vrha na polno," je po tekmi dejal Čater.

Martin Čater se je uvrstil med deset najboljših v Wengnu. Foto: Reuters

Celjan je z desetega mesta iztisnil izkušenega Švicarja Carla Janko, ki je nastopil predzadnjič v karieri. V soboto, takrat bo v Wengnu potekal znameniti smuk v celotni dolžini (dve minuti in pol), bo pomahal v slovo gledalcem.

Mariborčan Kline ni bil tako uspešen. Za Kildejem je zaostal več kot dve sekundi in vse do konca trepetal, če se bo njegovo ime pojavilo na seznamu dobitnikov točk. Ko ga je s številko 49 (predzadnji na startu) prehitel Švicar Justin Murisier, je postalo jasno, da Kline ne bo deležen nove točke. Tekmo je končal na 31. mestu, se je pa na seznamu dobitnikov točk znašel njegov rojak Miha Hrobat, ki je osvojil 28. mesto.

Na prvih štirih smukih sezone smo sicer dobili štiri zmagovalce, na prvem v Lake Louisu je bil najhitrejši Avstrijec Matthias Mayer, na drugem v Beaver Creeku Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, na tretjem v Val Gardeni Američan Bryce Bennet in na četrtem v Bormiu Italijan Dominik Paris. Kilde je tako postal prvi v tej "olimpijski" sezoni, ki se lahko pohvali z dvema zmagama.

V četrtek so na Lauberhornu izpeljali superveleslalom, na katerem je zmagal Švicar Marco Odermatt, ki tudi vodi v skupnem seštevku svetovnega pokala.

