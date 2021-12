Kilde slavi še drugo zmago, spodbudna nastopa Čatra in Klineta

Norvežan Aleksander Aamodt Kilde po petkovi superveleslalomi zmagi v Beaver Creeku slavi novo, tokrat smukaško. Na zmagovalnem odru sta se mu pridružila Matthias Mayer in Beat Feuz. Po dveh slovenskih ničlah na superveleslalomu sta tokrat do točk prismučala dva, Martin Čater je bil 13., Boštjan Kline pa 17.

Na edini moški tekmi v Lake Louisu, smuku, je prejšnjo soboto slavil Avstrijec Mayer, ta tokrat ni bil kos 29-letnemu Kildeju, ki je v treh dneh tekmovanj na progi Ptic roparic prišel do dveh zmag po vrsti, potem ko je na prvem superveleslalomu celo ostal brez uvrstitve.

Kilde, ki je v javnosti postal še bolj prepoznaven kot partner ameriške zvezdnice belega cirkusa Mikaele Shiffrin, se je januarja moral za nekaj časa posloviti po poškodbi kolenskih vezi.

Devetindvajsetletni Norvežan je prišel do svoje osme zmage, druge v Severni Ameriki. Pred 13 leti je smuk in superveleslalom v Beaver Creeku v dveh dneh, 5. in 6. decembra 2008, osvojil njegov rojak Aksel Lund Svindal.

"To je neverjetno. Rad sem tukaj, rad znova tekmujem, odlično vreme, odlične razmere, super občinstvo in dobro smučanje - to je dober paket," je bil zadovoljen Kilde.

Najboljša trojica. Foto: Guliverimage

Smukaško zmago je posvetil rojaku in sotekmovalcu Kjetilu Jansrudu, ki je v petek v superveleslalomu spektakularno padel ter si poškodoval kolenske vezi.

"Ta vožnja je zanj," je dejal Kilde. "Po tem, ko je zadel mreže, je bil včerajšnji dan res čustven. Vsi bi mu morali čestitati za njegovo ravnanje, potem ko je padel, kako se je pobral in prišel dol kot junak."

V nedeljo bo v Koloradu na sporedu še en smuk, ki so ga prestavili v ZDA po odpovedi tekme v Lake Louisu.

Martin Čater je zasedel 13. mesto. Foto: Guliverimage

V Beaver Creeku so v četrtek in petek izpeljali dva moška superveleslaloma. Na prvem je zmagal Švicar Marco Odermatt, ki je na smuku zasedel 15. mesto. Štirje Slovenci, Martin Čater, Boštjan Kline, Miha Hrobat in Nejc Naraločnik, so na obeh ostali brez točk. Na smuku sta Kline in Čater uspešno opravila popravni izpit.

Svoje prve točke v tej sezoni je osvojil Čater, ki je pred enim letom sezono odprl z zmago na smuku v Val d'Iseru. Kline pa je še na drugem smuku prišel do smukaških točk. V Lake Louisu je bil celo najboljši Slovenec na 11. mestu.

Čater je s 13. mesto vpisal daleč najboljšo uvrstitev v svetovnem pokalu, od kar je lani v Val d'Iseru slavil svojo edino zmago v svetovnem pokalu.

Osemindvajsetletni Celjan se je na smuku v Beaver Creeku na eni najtežjih prog na svetu prvič v karieri prebil med dobitnike točke.

Miha Hrobat (+2,41) je bil prepočasen za vsaj točko, od katere ga je na 33. mestu ločilo sedem stotink sekunde.

Boštjan Kline je vknjižil točke za 17. mesto. Foto: Guliverimage

Odermatt ostaja vodilni smučar svetovnega pokala

Odermatt s 346 točkami ohranja mesto vodilnega v seštevku zime. Drugi je Mayer (310), tretji Kilde (229).

V smukaškem seštevku je na vrhu Mayer s 180 točkami, na drugo mesto se je zavihtel Kilde (129), ki je bil na smuku v Lake Louisu deveti.

V nedeljo bo v Beaver Creeku na sporedu še en smuk.