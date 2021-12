Odermattu nova zmaga, kanadsko presenečenje in slovenska ničla

Zmagovalec uvodnega superveleslaloma sezone je vodilni smučar svetovnega pokala Marco Odermatt, ki slavi drugo zmago to zimo. Švicarju, ki je zanesljivo opravil s konkurenco, sta se na odru za zmagovalce pridružila Avstrijec Matthias Mayer in Kanadčan Broderick Thompson, ki je presenetil s številko 35. Slovenski kvartet je ostal brez točk.

Proga Ptic roparic v Beaver Creeku je znova srečno prizorišče za Švicarja Marca Odermatta. Štiriindvajsetletnik je pred slabima dvema letoma prav tu slavil premierno zmago svetovnega pokala, danes pa po izjemni predstavi na zahtevni postavitvi s številnimi pastmi prišel do nove, šeste na tej ravni. Pred tem je trikrat slavil na veleslalomih (tudi spomladi v Kranjski Gori), dvakrat pa na superveleslalomih.

To je druga zmaga Odermatta v sezoni, zmagal je že na uvodnem veleslalomu v Söldnu, s katero je še povečal prednost v skupnem seštevku svetovnega pokala. Trenutno ima 250 točk, drugi Mayer jih je zbral 180, tretji Kriechmayr, ki je danes končal na petem mestu, pa 125.

Kanadčan do uspeha kariere

Broderick Thompson do uvrstitve kariere Foto: Guliverimage Švicar se je na izjemno zahtevni progi odlično znašel, najbližjega zasledovalca Matthiasa Mayerja je ugnal za 78 stotink sekunde.

Dolgo je bil tretji Nemec Andreas Sander, a bo moral na prve stopničke v karieri še počakati. S tretjega mesta ga je s številko 35 presenetljivo izrinil Kanadčan Broderick Thompson.

Sedemindvajsetletnik je bil v svetovnem pokalu do zdaj le enkrat med deseterico, in sicer pred skoraj štirimi leti, ko je alpsko kombinacijo v Bormiu končal na osmem mestu. Danes je prišel do devetih točk v najkakovostnejšem rangu tekmovanja, drugič v superveleslalomu, v katerem je marca vknjižil nekaj točk za 24. mesto.

Čater prepočasen, preostali Slovenci odstopili

Slovenski kvartet je vknjižil ničlo. Martin Čater je za zmagovalcem zaostal +2.83, kar je zadoščalo za 34. mesto.

Brez točk so ostali tudi Boštjan Kline, Miha Hrobat in Nejc Naraločnik, ki so odstopili.

Martin Čater je bil edini od Slovencev, ki je prišel do cilja. Zasedel je 34. mesto. Foto: Guliverimage

"Pri Martinu in Boštjanu se bo treba malce pogovoriti"

"Super pogoji danes na tekmi. Lepo vreme in odlično pripravljena proga. Ni bilo vetra in enakomerne razmere za vse. Naš dogovor je bil, da se poskušamo vržti na glavo in iztržiti dober rezultat z visokimi številkami, kar se je danes dalo. Žal lahko pohvalim samo pristop Miha, ki pa je žal napačno ocenil prehod pri enih vratih in je sredi proge končal. Pohvalim lahko tudi Nejca Naraločnika za njegov prvi nastop v svetovnem pokalu na zelo težki progi. Proge se je kvalitetno in hrabro lotil, žal pa tudi on ni dokončal. Pri Martinu in Boštjanu pa se bo treba malce pogovoriti. Že od začetka preveč zadržano, skratka nista storila tistega, kar smo se zmenili in se bomo o tem še pogovorili. Jutri je še en dan superveleslaloma in tudi za jutri je napovedano lepo vreme. Kot sem že rekel, je proga dobro pripravljena in upam, da jutri malo manj razočarani zapustimo ciljno areno," je dan ocenil trener slovenske reprezentance Grega Koštomaj.

V petek nov superveleslalom, nato še dva smuka

Alpski smučarji bodo v petek opravili še en superveleslalom, v soboto in nedeljo pa bosta na urniku smuka.