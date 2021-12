Miha Hrobat hitrejši tudi od zmagovalca prvega smuka sezone

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljši alpski smučarji, specialisti za hitro disciplino, so zbrani v Beaver Creeku v Združenih državah Amerike, kjer se bodo v četrtek in petek pomerili za superveleslalomske točke svetovnega pokala, v soboto in nedeljo pa še za smukaške. Na današnjem treningu smuka se je od Slovencev najbolje odrezal Miha Hrobat.