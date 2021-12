Sanjska napoved ob vrnitvi na kraj, kjer se je vse začelo

Z včerajšnjim treningom smuka, ki ga je odprla ravno Ilka Štuhec, so se v Lake Louisu začele priprave na začetek nove sezone v hitrih disciplinah tudi za ženske. Štuhčeva je na prvem treningu z odliko opravila svoje delo, zaostala je le za smukaško kraljico prejšnje sezono, Italijanko Sofio Goggio, ter dokazala, da se na smučarskem prizorišču v Banff National Parku počuti zares domače. Prejšnji konec tedna so v Lake Louisu tekmovali tudi moški, ki so zaradi slabega vremena izpeljali le en smuk, za najboljšo slovensko uvrstitev pa je z enajstim mestom poskrbel Boštjan Kline. To uvrstitev bo od petka do nedelje skušala izboljšati 31-letna Štajerka, ki je po lanski ne najboljši sezoni, letos zelo motivirana.

Štuhčevi ustreza prizorišče v Lake Louisu. Foto: Guliverimage

Alpske smučarke se bodo v Lake Louisu pomerile na dveh smukih in v superveleslalomu. Štuhčeva ima na Lake Louise izjemno lepe spomine, saj je tu leta 2016 dvakrat zmagala. Kanada ima za slovensko smučarko prav posebno mesto v spominu, saj sta bili to za njo prvi zmagi v karieri in hkrati tudi prvi uvrstitvi na oder za zmagovalke. Pred njo sta se na stopničke svetovnega pokala v Lake Louisu povzpeli tudi Mojca Suhadolc leta 1999 na superveleslalomu in Tina Maze leta 2014, ko je bila Korošica najboljša v smuku in tretja v superveleslalomu.

Nov začetek Ilka je pripravljena na novo sezono. Foto: Grega Valančič/Sportida

Štuhčeva je v prejšnji sezoni svetovnega pokala zbrala 161 točk, kar je na koncu zadostovalo za 42. mesto v skupnem seštevku. Njen najboljši smukaški rezultat iz prejšnje sezone je četrto mesto iz Val d'Isera, šesta je bila v St. Antonu, nato pa je sledil velik rezultatski padec.

"Razlika od prejšnjih let je bila ta, da sem bila tokrat res osredotočena le nase ter ne tako na opremo in testiranja. Z vsem, kar sem imela, sem delala na tem, da si čim bolj zaupam in delam tisto, za kar sem tam," je pred odhodom v ZDA v začetku novembra dejala Štuhčeva, ki je v svoji karieri v svetovnem pokalu do zdaj zbrala devet zmag, skupno pa 17 uvrstitev na stopničke.

"Zelo se veselim tekem v Kanadi, ker imam na Lake Louise čudovite spomine in tudi proga tam je izjemna," je pred odhodom čez lužo še dejala 31-letna Mariborčanka, ki se je pred prihodom v Lake Louise pripravljala v Copper Mountainu.

Štuhčeva pa ne bo edina Slovenka v Lake Louisu. Na štartu bo tudi Maruša Ferk, ki pa že drugo sezono zapored ne tekmuje pod okriljem Smučarske zveze Slovenije. Ferkova je že dlje časa del mednarodne ekipe ISRA, na prvem treningu pa je Ferkova osvojila 32. mesto.

Sofia Goggia brani zmago v smukaškem seštevku. Foto: Guliverimage

V olimpijski sezoni bodo med glavnimi favoritkami za visoka mesta v hitrih disciplinah Italijanka Sofia Goggia, ki je lani dobila smukaški seštevek, in Švicarka Lara Gut Behrami, ki je bila v pretekli sezoni najboljša v superveleslalomu. Med favoritinje zagotovo lahko prištejemo tudi svetovno prvakinjo Švicarko Corinne Suter.

Na štartu bo tudi Američanka Mikaela Shiffrin, ki je dobila tudi zadnji slalom v Killingtonu, po katerem je prevzela tudi vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala. Hkrati pa je poskrbela tudi za rekordno 46. slalomsko zmago, s čimer se je po številu zmag v eni disciplini izenačila z rekorderjem Ingemarjem Stenmarkom. V Lake Louisu pa bo manjkala lanska zmagovalka svetovnega pokala, Slovakinja Petra Vlhova, ki je že pred sezono napovedala, da bo za razliko od lani v letošnji zimi bolj premišljeno izbirala tekme, na katerih bo nastopila.

