Četrt milijona evrov in skok čez lužo za sanjsko zimo

Darja Črnko je že nekaj let vlečni voz spremljevalne ekipe Ilke Štuhec. S hčerjo je preživela nekaj najlepših in najtežjih trenutkov v karieri. Zdaj sta tako mama kot hči prepričani, da se bo 31-letna slovenska alpska smučarka vrnila med najboljše specialistke za hitre discipline na svetu.

Mama. Vodja spremljevalne ekipe. Svetovalka. In še bi lahko naštevali. Vse to je Darja Črnko, mati Ilke Štuhec, ki že vrsto let bdi nad kariero svoje hčerke. Po nekaj težkih preizkušnjah v prejšnji sezoni zdaj v taboru slovenske specialistke za hitre discipline upajo, da so našli pravi recept za pot nazaj k vrhu. Da bi bilo res tako, so v pripravljalnem obdobju skupaj s trenerjem Stefanom Abplanalpom opravili nekaj sprememb, novo sezono pa bodo pričakali čez lužo.

"Lahko smo si privoščili Kaunertal, kjer so možnosti za trening res izvrstne." Foto: Grega Valančič/Sportida

"V tem pripravljalnem obdobju je bilo drugače to, da smo v spomladanskem času lahko izvedli trening, ki ga v zadnjih dveh letih nismo mogli. Lahko smo si privoščili Kaunertal, kjer so možnosti za trening res izvrstne. Med večjimi spremembami je bilo tudi to, da je imela Ilka tri mesece smučarske pavze. Ni več stara 20 let, da bi lahko nonstop samo povečevali količino treninga, zato smo prednost pred kvantiteto dali kvaliteti. Zato smo šli na sneg šele konec avgusta, v tem času pa se je pripravila kondicijsko," o pripravah razlaga Darja Črnko.

"S smučarskimi treningi smo začeli v Švici, ker drugam v tem času ne moreš. Stef (Stefan Albp, trener Ilke Štuhec, op. p.) nam vedno priskrbi tisto, kar potrebujemo. Nekaj časa smo preživeli in trenirali tudi s slovensko moško ekipo za hitre discipline," se je proti minulemu poletju ozrla Štajerka.

V nedeljo bodo odpotovali v Kanado. Foto: Guliver Image

161 točk in 42. mesto v svetovnem pokalu v pretekli sezoni nista zadovoljila ekipe nekdanje svetovne prvakinje v smuku. "Uradni cilj bo to, da se Ilka vrne med deset najboljših tekmovalk v hitrih disciplinah. To je uradni cilj (smeh, op. p.). Tudi v tej sezoni se bomo držali hitrih disciplin. Je pa res, da če se bo Ilka dobro počutila, bo nastopila tudi v Mariboru na zlati lisici. K temu pa želimo dodati še alpsko kombinacijo na olimpijskih igrah. Čeprav slaloma do zdaj nismo veliko trenirali. Nekaj smo ga naredili v spomladanskem obdobju, zdaj pa bomo postopoma k temu še dodajali, ko pridemo domov iz Amerike," pravi vodja Ilkine ekipe, ki bo skupaj s hčerjo in celotno ekipo konec tega tedna odpotovala v ZDA, kjer bo ekipa stopnjevala formo do začetka nove sezone v hitrih disciplinah.

Slab mesec dni bodo preživeli v Copper Mountainu v Koloradu. "To je ameriški poligon za hitre discipline, o katerem vsi samo sanjajo. Lani se je naredila kar lepa razlika med Američani in nemško moško ekipo, ki so trenirali tam, ter ostalimi. Vse se je odražalo tudi na rezultatih. Na ledenikih v Evropi pravega smuka ne moreš trenirati, saj gre za proge dolge približno minuto, potem pa je tu še vreme, ki je, bolj kot gre leto proti koncu, bolj oteženo. Veseli smo, da gremo v ZDA, tam bo kar nekaj ekip. Sodelujemo tudi z ameriško reprezentanco," razlaga Črnkova.

Iz ZDA v Kanado "Za celotno sezono potrebujemo okoli 250 tisoč evrov." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Konec meseca bodo iz ZDA odleteli v Kanado, tam pa se bo v Lake Louisu v začetku decembra vse skupaj začelo zares. "Ko bomo v ZDA dobili tisto, kar si želimo, se bomo odpravili v Kanado. V Kanadi je zahtevana popolna precepljenost, ne glede na to, ali si koronavirus prebolel ali če si testiran. Kljub temu da smo se teh ukrepov že nekako navadili, je še vedno neprijetno. Na to se ne moreš nikoli povsem navaditi, ves čas smo previdni," o ukrepih zoper koronavirusa pravi vodja spremljevalne ekipe.

Proračun se bo letos, glede na to, da odhajajo v Ameriko, kar močno povišal. "Za celotno sezono potrebujemo okoli 250 tisoč evrov. Zaradi koronavirusa je sponzorjem v zadnjih dveh sezonah zelo težko. Nekaj starih sponzorjev je ostalo, trudili smo se poiskati tudi nove. Kar se tiče sodelovanja s Smučarsko zvezo Slovenije, ni več nobenih težav. Z njimi imamo dogovorjeno korektno sodelovanje in moram reči, da to zadnja leta res dobro teče. Sploh zato, ker vemo, kaj se dogajalo pred tem," je še sklenila Darja Črnko.

