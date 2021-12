Razočaranje za Ilko Štuhec

Tako kot prejšnji konec tedna vreme v Lake Louisu vreme še naprej povzroča sive lase organizatorjem svetovnega pokala v alpskem smučanju. Potem ko so v moški konkurenci izpeljali le eno izmed treh načrtovanih tekem, je zdaj zaradi slabega vremena odpadel tudi drugi trening za ženske specialistke v hitrih disciplinah, pod velikim vprašajem pa je zaradi napovedi obilnega sneženja tudi četrtkov preizkus proge. Za petek je v Kanadi že napovedan prvi smuk.

Ilka je na prvem treningu zasedla drugo mesto. Foto: Guliverimage

A kljub odpovedim v Lake Louisu so v slovenskem taboru pred tekmami dobro razpoloženi. Veliko optimizma vlivajo tudi izidi prvega treninga, na katerem je Ilka Štuhec zaostala le za Italijanko Sofio Goggio. S tem je Mariborčanka še enkrat več dokazala, da je Lake Louise z razlogom eden od njej ljubih prizorišč. Tu je leta 2016 tudi dvakrat zmagala.

"Iskreno, med vožnjo na progi nisem imela najboljšega občutka. Na progi se je zamenjalo kar nekaj vrst snega, pogoji so bili zelo zahtevni, tudi lovljenje idealne linije ni bilo ravno najboljše. A na koncu sem bila kljub temu hitra, in to je dober znak. Pravi test prihaja na tekmah konec tedna, zato skušam iz treninga vzeti pozitivne stvari in na njih graditi," je po prvem treningu dejala Štuhčeva.

Veseli se tekem in upa na boljše razmere

Alpske smučarke so se sicer v Lake Louise vrnile po letu premora zaradi epidemije koronavirusa. Štuhčeva je zadnji del priprav pred tem opravila v Copper Mountainu. "Vedno se je lepo vrniti v Lake Louise. Na ta kraj me vežejo posebni spomini – tu sem dosegla prvo zmago v svetovnem pokalu, narava je čudovita in ni razloga, zakaj se ne bi veselila začetka sezone v Kanadi," meni nekdanja svetovna prvakinja v smuku.

"Smučanje v zahtevnih pogojih je tisto, kar sem med drugim potrebovala, da sem dobro pripravljena na sezono." Foto: Grega Valančič/Sportida

Zaključni del priprav je z ekipo sicer opravila v Copper Mountainu na tri tisoč metrih nadmorske višine, kar je zahtevno za telo in predstavlja pravi test pred začetkom sezone. Letošnji obisk Copper Mountaina je minil v spremenljivih razmerah za smučanje, a kot poudarjajo v taboru slovenske smučarke, je to tisto, kar trenutno potrebuje tekmovalka.

"Smučanje v zahtevnih pogojih je tisto, kar sem med drugim potrebovala, da sem dobro pripravljena na sezono. Stvari se hitro spreminjajo, moramo trenirati tudi v zahtevnih pogojih. Letos smo imeli skozi pripravljalno obdobje različne pogoje in lahko rečem, da je tudi kamp v Copper Mountainu zelo dobro uspel," je poudarila Štuhčeva. "Upam, da bodo snežni pogoji in vreme boljši, kot so bili na prvem treningu in danes, ko je trening celo odpadel," je še dejala Slovenka.

V Lake Louisu imajo težave z vremenom. Foto: Reuters

V petek in soboto bosta v Lake Louisu na sporedu smuka (20.30), v nedeljo pa se bo konec tedna v Kanadi končal s superveleslalomom (18.30). "Priprave so potekale po ustaljenem ritmu. Zdaj se moram umiriti in iztisniti iz sebe največ," je odločna 31-letna smučarka.

Veleslalom iz Killingtona po novem v Courchevelu Mednarodna smučarska zveza (Fis) je sporočila, da bo odpovedani veleslalom iz Killingtona po novem v Courchevelu. V tem francoskem smučarskem središču je že predviden veleslalom 21. decembra, po novem pa bo še eden dan pozneje. Veleslalom v Killingtonu so sicer odpovedali v soboto zaradi močnih sunkov vetra. Courchevel bo gostil tudi tehnične discipline na marčevskem finalu sezone.

