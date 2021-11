Koštomaj: Kline je lahko konkurenčen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po odpovedi petkovega smuka so v Lake Louisu v Kanadi v soboto po enoletnem premoru zaradi novega koronavirusa pod streho vendarle spravili prvo tekmo v hitrih disciplinah. Po uvodnem smuku sezone so zadovoljni tudi v slovenskem taboru. Boštjan Kline je z 11. mestom uprizoril svoj najboljši smuk v skoraj petih letih.

"Res solidna tekma oziroma zelo dobra za Boštjana," je bil z nastopom 30-letnega Boštjana Klineta zadovoljen trener slovenske moške smukaške ekipe Grega Koštomaj.

Mariborčan je že z drugim časom drugega treninga nakazal, da se v Kanadi zelo dobro počuti. Na tekmah v Kanadi še nikoli ni bil tako dober ter je znova pokazal vožnjo, ki ga je krasila v njegovih najboljših letih.

"Smuk je potekal v zahtevnih vidljivostnih razmerah, a moram priznati, da je bilo več ali manj za vse enako. Proga je bila zaradi novega snega neenakomerno pripravljena, tako da je pred fanti bil kar izziv. Z Boštjanom smo zelo zadovoljni, tudi sam je. Mislim, da je to super uvod, je tudi potrditev občutkov, ki smo jih imeli že na treningih," je še ugotovil trener.

Koštomaj je bil zadovoljen s predstavo Klineta. Foto: Mediaspeed

"Prav gotovo sem zadovoljen z današnjo vožnjo. Bilo je dobro odpeljano, rezultat je bil dober, kar je gotovo dobra popotnica, da lahko dobre zavoje iz danes prenesem na jutri oziroma še naprej. Za superveleslalom sledi enaka priprava. Kot sem že dejal, si želim prinesti dobro smučanje in to je to. Poskusim le dati vse od sebe," je bil po koncu tekme dobre volje Boštjan Kline.

Čater in Hrobat brez točk

Slovenci so na prvem smuku sezone lahko nastopili s tremi tekmovalci. Nastopil je Martin Čater, ki je 13. decembra lani poskrbel za eno najlepših presenečenj sezone. V Val d'Iseru, ta je lani gostil uvodne preizkušnje po odpovedi severnoameriške turneje, je zmagal s startno številko 41.

Tako kot je šlo hitro gor, je šlo hitro dol. Čater še ne kaže voženj, ki bi ga že na prvem smuku sezone popeljale med dobitnike točk. V Lake Louisu je bil 33. Miha Hrobat je tekmo končal na 50. mestu.

Martin Čater je bil 33. Foto: Guliverimage

"Martin bi moral bolje izkoristiti svojo številko, a se preprosto ni znašel v teh vidljivostnih razmerah. Miha pa s preveliko željo oziroma preveč sile ni našel prave, hitre smučine. Enakomerno je izgubljal od vrha do cilja. Za ta dva fanta ocena ne more biti dobra, je pa za celotno ekipo pomemben podatek, da je Boštjan lahko konkurenčen, saj tudi preostali fantje na treningih niso veliko zaostajali. Če se bodo sprostili in pokazali svoje najboljše vožnje, lahko tudi oni računajo na točke," je uvodno tekmo povzel glavni trener.

Na prvem superveleslalomu sezone bodo nastopili štirje Slovenci. Čater s številko 43, Kline s številko 45, Hrobat s številko 48 in debitant na tekmah v Severni Ameriki Nejc Naraločnik s številko 59.

