Pet slovenskih orožij v boj za odmevno uvrstitvijo

Po prvi tekmi v Söldnu se bodo danes znova preizkusile najboljše veleslalomistke v svetovnem pokalu. Na prvem veleslalomu v Söldnu je slavila Američanka Mikaela Shiffrin, pred Švicarko Laro Gut Behrami in Slovakinjo Petro Vlhovo. Najboljša Slovenka je bila Meta Hrovat na šestem mestu, do točk pa so skupno prišle tri Slovenke.

Današnji veleslalom bo odprla zmagovalka zadnjih dveh slalomov v Leviju Vlhova. Kot prva Slovenka se bo na progo podala Hrovatova s številko deset, Ana Bucik bo nastopila kot 23., Tina Robnik 27., takoj za njo bo štartala tretjeuvrščena smučarka svetovnega pokala, Andreja Slokar, Neja Dvornik pa bo finalni nastop lovila s številko 50. Na štartu bo 62 smučark.

Finalna vožnja se bo začela ob 19.00 po slovenskem času.