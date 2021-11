Zaradi obilice snega prvi smuk v Kanadi odpovedan

Foto: Reuters Petkov smuk bi s štartno številko 1 moral odpreti Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, ki je bil najhitrejši na drugem preizkusu proge. Slovenske nastope bi s štartno številko 14 odprl Martin Čater, Boštjan Kline bi se na progo podal kot 24., Miha Hrobat pa 56. A v Lake Louisu je začelo v četrtek zvečer snežiti in zjutraj je bilo na progi veliko novega snega. Sicer so ga začenjali odstranjevati, a sneženje ni prenehalo. Najprej so prestavili štart nižje po progi (na štart superveleslaloma), dve uri pred predvidenim začetkom tekme pa je bila le-ta odpovedana. "Zaradi novozapadlega snega, trenutnega sneženja in vremenske napovedi moramo smuk odpovedati," je v obvestilu za ekipe zapisala žirija tekmovanja. "Snega je preveč tako na progi kot ob njej. Veliko je tudi snežnih nanosov. Najprej moramo očistiti progo. Danes poštena tekma ne bi bila mogoča," je v izjavi za avstrijsko televizijo povedal direktor dirk Markus Waldner.

Boštjan Kline na treningu v Lake Louisu Foto: Guliverimage Smukači so v Kanadi v preteklih dneh opravili dva uradna treninga smuka. Za optimizem v slovenskem taboru je poskrbel Kline, ki je na drugem treningu dosegel drugi čas in dvignil slovenske apetite. S časom 1:45,10 je za 42 stotink sekunde zaostal zgolj za Norvežanom Kildejem. Preostali Slovenci so bili na treningu zadržani. Čater je dosegel 31. čas treninga, Hrobat je bil 40., Nejc Naraločnik pa 64.

Za soboto je bil na isti progi predviden še en smuk, za nedeljo pa superveleslalom. Prva ženska smuka v novi sezoni sta na sporedu tretjega in četrtega decembra, superveleslalom pa petega decembra.