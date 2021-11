Vrnitev čez lužo za nov slovenski uspeh?

Ta konec tedna bo ženska karavana alpskega smučanja znova v znamenju tehničnih disciplin. V Vermontu bo na sporedu drugi veleslalom v tej sezoni, v nedeljo pa bomo spremljali že tretji slalom v novem poglavju. Slovenija je v ZDA odpotovala v polni zasedbi za tehnične discipline. Meti Hrovat, Ani Bucik, Neji Dvornik in Andreji Slokar se je po slalomskem koncu tedna v Leviju znova pridružila tudi Tina Robnik, ki nastopa le v veleslalomih.

Ana Bucik je v nedeljo osvojila sedmo mesto. Foto: Guliver Image

Slovenke so na prvih tekmah sezone pokazale odlično pripravljenost. Andreja Slokar se je čez lužo podala kot tretja smučarka svetovnega pokala. S 184 točkami zaostaja le za Slovakinjo Petro Vlhovo in Američanko Mikaelo Shiffrin. Zmagovalki edine paralelne tekme v tej sezoni svetovnega pokala dobro sledijo tudi preostale slovenske smučarke. Na uvodnem veleslalomu na ledeniku Rettenbach nad Söldnom se je v slovenski izbrani vrsti najbolj izkazala Meta Hrovat s šestim mestom. Pretekli teden pa je v Leviju v slalomu odlično formo poleg Slokarjeve pokazala tudi Bucikova.

Slokarjeva je bila tik po stopničkami na četrtem mestu na prvem slalomu, na drugem je bila 15. Bucikova se je izkazala z 11. in sedmim mestom, tudi Dvornikova je bila z visoko startno številko obakrat v točkah s 16. in 19. mestom. Črn slalomski niz pa je v nedeljo na Laponskem prekinila Hrovatova, ki se je po 11 mesecih s 17. mestom znova uvrstila med slalomsko najboljšo trideseterico.

Petra Vlhova je dobila obe tekmi v Leviju. Foto: Guliverimage

Tudi v Killingtonu sta glavni favoritki za zmago Slovakinja Petra Vlhova in Američanka Mikaela Shiffrin, ki sta bili prva in druga tudi v Leviju. Svojo računico ima tudi Nemka Lena Dürr, ki je bila prejšnji teden dvakrat tretja. Vlhova je postala rekorderka po številu zmag v Leviju, saj je na Finskem slavila že petkrat.

Alpske smučarje in smučarji so se tako po enoletnem premoru vendarle vrnili v Ameriko. Lani so bile namreč vse tekme čez lužo zaradi epidemije koronavirusa in omejitev odpovedane. Letos si bodo v Killingtonu tekmi lahko ogledali tudi navijači, a bo lahko zapolnjena le polovica kapacitet. V letih pred koronavirusom se je v Vermontu zbralo okoli 15 do 20 tisoč ljudi, letos tako pričakujejo nekje polovico manj gostov, ki bodo morali obvezno pokazati tudi negativen test na koronavirus ali potrdilo o opravljenem cepljenju.

Prva vožnja današnjega veleslaloma bo na sporedu ob 16. uri po slovenskem času, nedeljski slalom pa se bo začel ob 15.45.

