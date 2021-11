Slokarjeva: Ne bom delala drame, počutim se bolj suvereno #video

"Počutim se bolj suvereno, kot sem se počutila. Ni še to to. Ne bom delala drame," po uvodnih štirih tekmah sezone pripoveduje Andreja Slokar. Pa je tretja v svetovnem pokalu! Tudi Ana Bucik je prepričana, da lahko v slalomu pokaže še več: "Treba bo najti še te malenkosti, da bom konkurenčna najboljšim."

Za slovenskimi smučarkami v tehničnih disciplinah je najboljši konec tedna v zadnjih dveh desetletjih. Na sobotnem slalomu v Leviju so tri končale med prvimi 16, Andreja Slokar je s četrtim mestom dosegla slalomski uspeh kariere. Na nedeljskem slalomu so vse štiri osvojile točke, tudi Ana Bucik je s sedmim mestom odpeljala svojega najboljšega v svetovnem pokalu. Slokarjeva po štirih tekmah zaseda tretje mesto v skupnem seštevku. Kar pa je še pomembneje: prav vse so prepričane, da lahko smučajo še bolje.

Najboljša Slovenka na sobotnem slalomu Andreja Slokar na četrtem mestu. Foto: Guliver Image Andreji Slokar je na začetku meseca padec na treningu vzel nekaj samozavesti, a si jo je gotovo okrepila z zmago na paralelni tekmi. S četrtim in 15. mestom je bila v Leviju delno zadovoljna. Še najbolj z zgornjim delom prve vožnje na nedeljski tekmi, ko je prvič v sezoni dobro odpeljala uvodne zavoje. "S pristopom v prvem teku sem zelo zadovoljna. Začela sem, kot sem nameravala. Škoda za napako, ki sem jo naredila. V drugem teku sem malo postala panična, ker nisem želela narediti nove napake na ravnini. In sem malo zavirala," je 24-letnica povedala po nedeljski tekmi. "Počutim se bolj suvereno, kot sem se počutila. Ni še to to. Ne bom delala drame. Stanje je pač tako. To je to. Čaka me še veliko tekem. Se bom spravila k sebi."

Slokarjeva in Dvornikova prvič v Killington

Naslednji dve tekmi sledita že prihajajoči konec tedna, ko se smučarke v tehničnih disciplinah selijo v ameriško zvezno državo Vermont. V Killingtonu na severovzhodu ZDA bosta veleslalom in slalom. "Vsa ta prizorišča so zame nova. Lani nisem tekmovala v začetku sezone in na teh prizoriščih še nisem bila. A to mi je všeč. Rada imam nove terene in že težko pričakujem, da vidim, kako je tam." Podobno velja za najmlajšo v slovenski ekipi, 20-letno Nejo Dvornik. 16. in 19. mesto v Leviju sta njeni najboljši uvrstitvi v karieri. Pred tem je točke osvojila samo trikrat. Najbolj je bila zadovoljna, da je podobno dobro odsmučala na dveh tekmah zapored. "V Killington grem prvič, tako da bo to tudi spoznavanje s terenom in okoljem. Upam, da mi bo uspelo prenesti smučanje iz Levija v Killington."

Bucikova: Malenkosti, da bom konkurenčna najboljšim

Ana Bucik je bila najboljša Slovenka na nedeljskem slalomu – sedma. Foto: Guliver Image

Z 11. in sedmim mestom s Finske je Bucikova po dveh slalomih deseta v seštevku te discipline, šest točk za osmo Slokarjevo. Obe sta prepričani, da imata še veliko rezerve. Goričanka, ki šteje 28 let, bo gradila na nedeljskem drugem nastopu. "Ker je bilo več tveganja, več napadalnosti in s tem tudi boljši čas, ki mi je omogočil napredovanje po lestvici. Dober teden v Leviju. Se veselim Killingtona in sezone, ki prihaja, saj vidim, da sem dobro pripravljana. Treba bo najti še te malenkosti, jih izboljšati, da mi bo uspelo na tekmi pokazati maksimum in da bom konkurenčna najboljšim dekletom." To so po uvodnih dveh slalomskih tekmah Petra Vlhova, Mikaela Shiffrin in Lena Duerr.

Hrovatova prebila slalomski led

Meta Hrovat Foto: Guliver Image V malce drugačni situaciji je na začetku sezone Meta Hrovat. Tekmovalka iz Kranjske Gore, ki je bila v veleslalomu že trikrat četrta (dvakrat v prejšnji sezoni), v slalomu v deseterico ni prišla že dve leti. Na sobotnem je odstopila, v nedeljo pa zasedla 22. mesto. Tudi sama je priznala, da je v slalomski krizi, a je po prvi nedeljski vožnji prebila led in je zato srečna. Zdaj pa sledi še tekma v njeni močnejši disciplini veleslalomu. Na zadnjem v pretekli sezoni je bila tretja, na prvem v tej (Sölden) pa šesta. "Iskreno smo se zdaj veliko posvečali slalomu in tudi paralelnemu veleslalomu. Veleslaloma nismo trenirali, ampak počutim se pripravljeno. Čakata nas še dva ali trije treningi do tekme. Jaz mislim, da imam veleslaloma dovolj v nogah. In tudi počutim se v redu."