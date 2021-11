V Lake Louisu znova zmagala narava

Po odpovedanem petkovem smuku zaradi obilice sneženja v Lake Louisu so v soboto alpski smučarji vendarle dočakali novo priložnost. Specialisti za hitri disciplini so se v Kanadi pomerili na prvem smuku sezone za svetovni pokal, dvojne zmage sta se veselila Avstrijca Matthias Mayer in Vincent Kriechmayr, odlično pa se je odrezal tudi Mariborčan Boštjan Kline, ki je tekmo končal na 11. mestu.

Danes bi se morali pomeriti še v superveleslalomu, a je tudi ta preizkušnja odpovedana. Znova je zmagala narava. "Zaradi nočnih snežnih padavin, trenutnega stanja na progi in vremenske napovedi je žirija sprejela odločitev in odpovedala današnji moški superveleslalom," so zapisali pri Fis.

Due to last night’s snowfall, the current conditions on the course and the forecast, the jury together with the OC have decided to cancel today’s Men’s Super G in @AlpineSkiWC. #fisalpine pic.twitter.com/iI94ILFsWA