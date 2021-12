Slabe novice za Norvežana. Bo moral prečrtati OI?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kjetil Jansrud si je na petkovi tekmi poškodoval križno in notranje stranske vezi v kolenu

Norveški smučarski zvezdnik Kjetil Jansrud bi lahko izpustil zimske olimpijske igre februarja v Pekingu zaradi poškodbe kolena po hudem padcu na superveleslalomu v petek v Beaver Creeku. Kot so sporočili iz norveške smučarske zveze, si je Jansrud poškodoval križno in notranje stranske vezi v kolenu.

Reprezentančni zdravnik Marc Strauss je dejal, da je prezgodaj reči, ali bo potrebna operacija ali kako dolgo bo Jansrud odsoten, je danes poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Šestintridesetletni Jansrud je po padcu na petkovi tekmi svetovnega pokala v Koloradu uspel sam prismučati po hribu navzdol, a se je pri tem držal za koleno.

Olimpijski superveleslalomski prvak iz leta 2014 je rojaku Aleksandru Aamodtu Kildeju v petek čestital za zmago in se bo po navedbah zveze z ekipo vrnil domov v ponedeljek. Nadaljnje preglede kolena bo nato opravil v Oslu.

Foto: Guliverimage Jansrud si s 23 uvrstitvami na najvišjo stopničko zmagovalnega odra v svetovnem pokalu drugo mesto med norveškimi tekmovalci deli s Henrikom Kristoffersenom. Pred njima je zgolj Aksel Lund Svindal, ki je vpisal 36 zmag. Jansrud je pred dvema letoma v Areju osvojil naslov svetovnega prvaka v smuku, ko je na njegovi poslovilni tekmi ugnal rojaka Svindala za dve stotinki sekunde.

Jansrud je v karieri osvojil štiri male kristalne globuse, smukaški seštevek svetovnega pokala leta 2015, ko je osvojil tudi superveleslalomsko razvrstitev. Superveleslalomska seštevka je osvojil še v letih 2017 in 2018. Dvakrat je v skupnem seštevku zaostal zgolj za Avstrijcem Marcelom Hirscherjem, in sicer v letih 2015 in 2017.

Olimpijske igre v Pekingu bodo od 4. do 20. februarja.