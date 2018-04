Vrnila se bosta, ko bosta lačna snega

Za Žanom Kranjcem je najboljša sezona v karieri. Foto: Sportida

"Nasvidenje 29. julija," so si ob koncu zdaj že kar tradicionalnega aprilskega treninga v Banskem v Bolgariji, kjer so naleteli tako na spomladanske kot tudi povsem zimske razmere, dejali Štefan Hadalin, Žan Kranjec in njun trener Klemen Bergant. Na sneg, takrat že ledeniškega v Saas Feeju, se bodo namreč vrnili šele čez dobre tri mesece. Do takrat ob zasluženem oddihu člana moške ekipe za tehnični disciplini čakajo predvsem kondicijski treningi.

"Želim, da sta ob smučarskem treningu lačna snega. Ne želim, da smučarski trening postane rutina. Vsak dan na snegu mora imeti svoj smisel. Vsak dan morata dati vse od sebe. Obenem pa je dobro tudi, da so kondicijski treningi strnjen. Za kondicijo potrebujeta 90 dni. Če se ta faza prekinja s smučanjem, delo ni tako intenzivno in kontinuirano," pojasnjuje trener Bergant, ki uradno sicer še nima nove pogodbe, a dvomov o nadaljevanju dela v vlogi trenerja za tehnični disciplini praktično ni.

Klemen Bergant se za nekaj časa poslavlja od snega. Foto: Sportida

Našli so svoj mir

"V Banskem vedno dobimo svoj mir. Fanta sta v tem delu sezone smučarsko še na zelo visoko ravni, medtem ko sta maj in junij vremensko bolj vprašljiva. Tokrat smo na dolgi opravi opravili veliko slalomskih in veleslalomskih treningov ter dobili nekaj odgovorov glede opreme. Obenem pa sta en dan lahko preživela tudi na progi, ki bo prihodnje leto gostila svetovni pokal," bolgarski delovni izkupiček povzema Bergant.

Za razliko od preostalih ekip, torej moške za hitri disciplini in ženske reprezentance, se njegova aduta nista spogledovala z menjavo tekmovalne opreme. Ostajata zvesta Rossignolu, ta pa bo slovenskemu dvojcu še naprej posvetil tudi izkušenega serviserja Barnababo Greppija, s katerim sta zdaj dokončno našla tudi skupni jezik glede nastavitev.

Štefan Hadalin je po koncu svetovnega pokala popravil štartno izhodišče in postal vojaški svetovni prvak. Foto: Sportida Črta za nazaj, pogled naprej

Ob treningih, ki sta se jih udeležila tudi člana C-ekipe Borut Božič in Tadej Paščinski, pa je trener Bergant našel tudi čas za odkrit pogovor s svojima adutoma. Gre za trenutek, v katerem se zapre poglavje sezone 2017/18, obenem pa ozre v prihodnost. In kakšni so cilji osrednjih slovenskih adutov v tehničnih disciplinah?

Bergant se je najprej dotaknil četrtega veleslalomista olimpijskih iger. "Konkurenca bo prihodnje leto zanesljivo ostrejša. Vračata se Stefan Luitz in Felix Neureuther. Ob tem sem prepričan, da bo tudi Head poskrbel za boljšo veleslalomsko smučko. A pomembno je, da Žan potrdi svojo sezono. Bomo videli, ali bo s tem prvi, drugi ali šesti. V prvi vrsti mora biti osredotočen na smučanje. Ključnega pomena je, da na tekmi smuča tako, kot je sposoben," odgovarja glavni trener.

Kaj pa Hadalin, ki si je na tekmah nižje ravni popravil izhodišče in bo imel v obeh tehničnih disciplinah štartno številko na tekmah svetovnega pokala pod 40? "Štefan je veleslalomsko napredoval in pokazal nekaj dobrih slalomskih voženj. A celotna sezona ni bila dobra. Ni bilo kontinuitete. Trdim pa, da je eden boljših tehničnih smučarjev. Goji dve disciplini. Osredotočen mora biti na to, da bo lahko postregel s kontinuiteto," je pogovor sklenil Bergant.

O menjavi smuči v slovenski reprezentanci: