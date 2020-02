Vražje Slovenke na Ljubnem merijo na zmagovalni oder

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Konec sezone na Ljubnem ob Savinji smučarske skakalke čaka vrhunec sezone svetovnega pokala z ekipno in posamično tekmo. Pod Rajhovko se bodo zbrale vse najboljše z izjemo poškodovane Urše Bogataj, "vražje" Slovenke, ki so si vzdevek izposodile od nekdanjih smučark, pa na čeku z Emo Klinec in Niko Križnar merijo na zmagovalni oder.

Najljubše prizorišče sezone v ženskih skokih, nekakšna "mala" Planica, bo tekme najvišje ravni gostila že deveto leto zaporedoma, konec tedna organizatorji v Zgornji Savinski dolini pričakujejo 15.000 gledalcev.

Lani so bile na Ljubnem kar tri tekme, prizadevanja organizatorjev pa so slovenska dekleta kronala z dobrimi dosežki: na ekipni so skočile na drugo mesto, Bogatajeva je bila tretja, Križnarjeva pa za las četrta. Letos je Ljubno v sezoni brez olimpijskih iger ali svetovnega prvenstva seveda glavni cilj sezone za Slovenke.

Organizatorji letos obljubljajo, da bo tekma kljub izjemno toplemu vremenu za ta čas pripravljena na vrhunski ravni. "Letos bodo na Ljubnem nastopile vse najboljše z izjemo poškodovane Bogatajeve, ki pa bo prav tako z nami na Ljubnem. Imamo popolno zasedbo, skakalnica je vrhunsko pripravljena, saj smo imeli dovolj snega že pred novim letom, tako da kljub zelo neugodnim vremenskim razmeram nismo niti razmišljali o selitvi tekme, vse je nared," je uvodoma dejal predsednik organizacijskega odbora Rajko Pintar.

"Zagotavljam vam, da bo to še naprej najbolj atraktivna tekma v svetovnem pokalu. Upamo, da bodo gledalci, ki se vsako leto zberejo pod Rajhovko, naša dekleta tudi letos ponesli na stopničke," je dodal Pintar, ki je s sodelavci slovenskim skakalkam v torek zagotovil tudi trening na skakalnici, ki je precej specifična v svetovnem pokalu.

Vse poteka po načrtih

Dekleta so bila za možnost treninga hvaležna in pravijo, da je vse potekalo po načrtu. "Lani sem zaradi poškodbe izpustila Ljubno, tako da bom tretjič nastopila tukaj. Vsakič, ko sem tu tekmovala, mi je šlo dobro, tako da je zame to velika motivacija," je dejala ena od udarne slovenske dvojice, Klinčeva.

"Lahko rečem, da smo po zadnjih tekmah dobro trenirali, najprej v Planici, včeraj pa še na Ljubnem. Dobri občutki so se spet naselili vame in upam, da jih prenesem tudi na tekmo," je dodala s skupnim osmim mestom najboljša Slovenka v svetovnem pokalu.

Križnarjeva, ki so se ji lani stopničke izmuznile za manj kot točko, pravi, da ji lanska tekma ter vzdušje, ki ga pričarajo domači navijači, da še več elana. "Skoki niso zelo napačni, na Ljubnem sem dobro trenirala, ampak treba bo dva dobra nastopa prikazati na tekmi," je dejala 19-letna skakalka.

Selektor reprezentance Zoran Zupančič je izbral devet deklet, ki bodo na Ljubnem branile slovenske barve. Poleg Klinčeve in Križnarjeve bodo za Slovenijo skakale še Špela Rogelj, Katra Komar, Jerneja Brecl, Maja Vtič ter Jerneja Repinc Zupančič, Katja Markuta in Pia Mazi. Glavni cilj so stopničke, poudarja Zupančič.

"Glede na to, da smo to sezono manjši dolžniki, pričakujem od svojih deklet, da bodo dvojno napadla. Vedno imamo visoke cilje, stopničke, zato smo z rezultati okrog deseterice že malo nezadovoljni. Svojim dekletom želim lepe skoke za vikend, pravi pristop in upam, da v veliki želji naredijo čim manj napak," je dejal Zupančič, ki več možnosti za stopničke svojim varovankam pripisuje na sobotni ekipni tekmi, na nedeljski računa zlasti na Klinčevo in Križnarjevo, preseneti lahko tudi Vtičeva.

V petek bodo na Ljubnem najprej kvalifikacije ob 14. uri, v soboto ob 11.30 sledi ekipna tekma, v nedeljo ob isti uri pa še posamična.

