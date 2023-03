Vrača se Štefan Hadalin

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Znana je slovenska ekipa, ki bo branila domače barve na dveh veleslalomih za svetovni pokal alpskih smučarjev v soboto in nedeljo v Kranjski Gori. Ob prvem slovenskem adutu Žanu Kranjcu bo nastopil tudi Štefan Hadalin, ki je zaradi slabšega psihofizičnega stanja predčasno zapustil svetovno prvenstvo v Courchevelu.

V Courchevelu je Hadalin nastopil v kvalifikacijah paralelnega veleslaloma, a se ni prebil v izločilne boje. Vrhničan je sicer zelo dobro odprl sezono, ko je na uvodnem veleslalomu v Söldnu posegel po devetem mestu, Kranjec pa je bil drugi. A nadaljevanje sezone za Hadalina ni bilo tako uspešno.

Kot so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije, bosta poleg Kranjca in Hadalina na vitranški strmini nastopila še Rok Ažnoh in Anže Gartner. Oba se bosta prvič udeležila tekmovanja za svetovni pokal v Kranjski Gori.

Ažnoh je nase opozoril na mladinskem SP v St. Antonu, kjer je osvojil naslov prvaka v smuku in si s tem priboril nastop na finalnem smuku sezone 15. marca v Soldeuu v Andori.

Na finalnem ženskem smuku bo tekmovala Ilka Štuhec, druga najboljša smukačica sezone, ki si je zagotovila tudi vstopnico za finalni ženski superveleslalom. Štuhčeva je namreč upravičena do nastopa na vseh tekmah na finalu sezone z osvojenimi vsaj 500 točkami v skupnem seštevku.

V soboto na slalomu dve Slovenki

Na tekmah konec tedna se bodo delile zadnje točke pred finalom sezone v Andori. V moški konkurenci sta si nastop na finalu sezone zagotovila Kranjec v veleslalomu kot trenutno tretji najboljši veleslalomist in Ažnoh v smuku kot mladinski svetovni prvak. V slalomu in superveleslalomu Slovenija ne bo imela smučarjev.

V Kranjski Gori bo verjetno že padla odločitev o nosilcu tako velikega kristalnega kot veleslalomskega globusa. Švicar Marco Odermatt v veleslalomskem seštevku vodi s prednostjo stotih točk, v skupnem seštevku pa šest tekem pred koncem z le še hipotetično ulovljivo prednostjo 386 točk.

Ana Bucik bo smučala v Areju. Foto: Reuters

Pri ženskah so že pred finalom v Andori oddani trije globusi. Velikega in malega slalomskega je osvojila Američanka Mikaela Shiffrin, smukaškega pa Italijanka Sofia Goggia. Shiffrinova si lahko že v petek v Areju zagotovi še veleslalomskega, saj ima v seštevku discipline 118 točk prednosti pred prvo zasledovalko.

Na Švedskem, kjer bo v soboto slalom, bosta na obeh tekmah nastopili dve Slovenki, Ana Bucik in Neja Dvornik. Bucikova v veleslalomskem seštevku zaseda 13. mesto, v slalomskem pa je osma. Dvornikova je v seštevku slaloma na 29. mestu, v seštevku veleslaloma pa je 37. Na finalu lahko v vsaki disciplini tekmuje najboljših 25.