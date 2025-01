Nekdanji slovenski smučarski zvezdnici Urški Hrovat praznični december 2024 ne bo ostal v lepem spominu. Časnik Delo je poročal, da so ji vlomilci pred dnevi iz hiše na Kodeljevem ukradli kolajne. "Res lepo božično darilo. Kot bi umrl del mene," je za časnik povedala zdaj 50-letna nekdanja smučarka.

Urška Hrovat je imela doma kopico kolajn in pokalov za svoje uspehe. Med drugim je osvojila naslov mladinske svetovne prvakinje v slalomu, osvojila pet zmag v svetovnem pokalu, tudi na domači Zlati lisici v Mariboru, drugo (1995/96) in tretje mesto (1993/94) v skupni slalomski razvrstitvi sezone in bronasto kolajno s svetovnega prvenstva leta 1996 v Sierra Nevadi.

V zvezi z ukradenimi kolajnami so se spremenile tudi želje za leto 2025: "Najprej bi rada dobila kolajne nazaj. Sicer pa si želim veselja in zdravja, predvsem mojim najbližjim, pa tudi vsem ostalim. Da bi se končale vse te vojne, ki trajajo."