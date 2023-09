Legendi vabita na enega najbolj zabavnih športnih dogodkov Pohorski smuk #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bojan Križaj in Urška Hrovat vabita na Pohorski smuk, ki se bo zgodil v soboto zadnjega septembra na snežnem stadionu v Mariboru. Kaj vse počneta Križaj in Hrovatova danes, smo lahko izvedeli tudi v rubriki Znani pri Ani.

Med vikendi smo ju nekoč preko televizijskih ekranov spremljali na tekmah na belih strminah. Križaj in Hrovatova, ki s svojimi smučarskimi uspehi krojita uspešno slovensko zgodovino, danes ob sobotah in nedeljah živita bolj mirno življenje. Že to soboto pa vas smučarski legendi vabita na najodmevnejšo smučarsko tekmo tega desetletja - na retro pohorski smuk na travi.

In ker ni smučarije brez pravega žura, bodo po podelitvi priznanj na svoj račun prišli vsi ljubitelji muzike 90. let in punk rocka na Laško retro partyju. V ciljni areni bo za pravo energijo poskrbela tudi ena naših najbolj vročih skupin, ALO!STARI. Več v zgornjem videu iz oddaje Jutro na Planetu..

