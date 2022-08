Urevčeva z odlično popotnico pred začetkom svetovnega pokala

"To je dobra popotnica za naprej in potrditev, da delamo prav," je prve občutke po izjemnem vikendu strnila Urevčeva. "Rolke se ne morejo primerjati s svetovnim pokalom, a je dobra popotnica za naprej," je vikend polzela Eva Urevc, ki kot pravi sama, že vidi napredek pri vzdržljivosti in je na odlični poti, da bo do zime prišla v želeno formo.

Z vikendom na Norveškem se tako zaključuje mednarodno poletno pripravljalno obdobje na rolkah, tekmovalke se bodo pomerile le še na domačem državnem prvenstvu. S septembrom pa nato že vstopajo v predtekmovalno obdobje, ki bo izjemnega pomena tudi za Evo Urevc. "Čaka nas veliko treninga. Z rolkarskimi tekmovanji na mednarodni ravni smo že zaključili, čaka nas le še državno prvenstvo, nato pa bo vse že v pričakovanju zime," je o svojih pripravah na zimsko sezono še povedala Urevčeva, ki si je med poletjem ustvarila odlično popotnico za zimsko sezono, katere vrhunec bo prav svetovno prvenstvo v slovenski Planici.