Francozinja preprečila trojno slovensko zmago, Nika Prevc do uspeha kariere

Urša Bogataj in Nika Križnar sta v Courchevelu zasedli prvo in drugo mesto. Foto: SloSki

Olimpijska prvakinja Urša Bogataj je v Courchevelu zanesljivo še drugič v tej sezoni opravila s konkurentkami. Skočila je 125,5 in 123,5 metra ter zbrala 232,4 točke. Druga je bila Nika Križnar, ki je skočila 115,5 in 115 metrov, zbrala pa je 213,6 točke, za veselje domačih gledalcev je poskrbela Julia Clair s 121 in 116 metri ter 202 točkami na tretjem mestu, kar so njene prve stopničke med elito po zimski Planici 2014.

Rezultati boljši od skokov

"Zdi se mi, da je bil rezultat veliko boljši kot skoki." Foto: Sportida "S prvo serijo sem kar zadovoljna, z drugo ne ravno. Vseeno se mi zdi, da je bil rezultat veliko boljši kot skoki. Res je bilo tudi malo manj tekmovalk tu, a lahko rečem, da sem bolj zadovoljna s skoki na današnjem treningu kot pa na tekmi," je bila po tekmi samokritična Bogatajeva.

"Z rezultatom sem zadovoljna, s samimi skoki pa ne najbolj, če povzamem vse skupaj. Vem, da imam še veliko rezerv, hkrati pa tudi vem, da sem imela tudi malo nesreče z vetrom. Če narediš slab skok v slabem vetru, se to zelo pozna. Moram reči, da kljub temu, da skoki niso bilo najboljši, je bil rezultat toliko lepši. Vesela sem, da sem ponovno skupaj z Uršo stala na stopničkah," pa je bila zadovoljna Križnarjeva.

Uspeh kariere za Niko Prevc

Nika Prevc je končala tik pod stopničkami. Foto: Grega Valančič/Sportida Rezultat kariere med elito je postavila Nika Prevc s četrtim mestom, potem ko je v finalu po 118 metrih v prvi seriji s šestega mesta napredovala na četrto s 115,5 metra, zbrala pa je 198,4 točke. "Zelo sem zadovoljna s svojimi skoki, predvsem z napredkom s treninga, kar mi je prineslo potem tudi zelo dober rezultat," je povedala po tekmi.

Katra Komar je tekmo tridesetih skakalk v francoskih Alpah končala na 18. mestu z 89,5 in 94 metri ter 107,8 točke.

Po treh tekmah ima Bogatajeva na vrhu skupnega seštevka 40 točk prednosti pred Križnarjevo, Josephine Pagnier zaostaja že 125 točk, v pokalu narodov pa imajo naše skakalke že 285 točk naskoka pred Nemkami.

"V napadu še nismo z vso artilerijo"

Zoran Zupančič: Ekipa še ni popolna, v napadu še nismo z vso artilerijo, je pa res, da je tudi strelivo danes šlo malce mimo. Foto: Grega Valančič/Sportida "Sam razplet tekme je bil čudovit, res smo lahko zadovoljni z rezultati. Je pa res, da je bila tu konkurenca še manjša kot v Wisli. Prvo mesto ponovno za Uršo Bogataj, drugo za Niko Križnar, za las četrta Nika Prevc, kar je super rezultat za njo, med dvajseterico je bila tudi Katra Komar. Z rezultati smo zadovoljni. Ekipa še ni popolna, v napadu še nismo z vso artilerijo, je pa res, da je tudi strelivo danes šlo malce mimo. S skoki danes nismo bili popolnoma zadovoljni. Morda malo težka, hitra kombinacija včerajšnjega prihoda in današnjega odhoda domov ter treningov in tekem, a dobili smo tisto, po kar smo prišli," se je smejalo trenerju slovenske vrste Zoranu Zupančiču.

Poletna velika nagrada se bo nadaljevala sredi septembra v Romuniji.

