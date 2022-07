Zmagovalka uvodne tekme poletnega grand prixa za smučarske skakalke je Urša Bogataj. Ta je v igri desetink za 0,1 točke premagala zmagovalko lanske sezone Marito Kramer in za 0,2 točke Niko Križnar, ki je končala na tretjem mestu. Do točk sta prišli tudi preostali slovenski predstavnici.

Skakalke poletno formo preizkušajo na veliki nagradi na Poljskem, kjer je ženska konkurenca v primerjavi z moško močna.

Uvodna tekma se ne bi mogla končati z manjšo razliko med prvo- in drugouvrščeno. Dvakratna olimpijska prvakinja Urša Bogataj je po tretjem mestu v prvi seriji v finalu napredovala do zmage. Za zgolj 0,1 točke je prehitela po polovici vodilno Avstrijko Marito Kramer. Tik za zmagovalko lanskega svetovnega pokala je z najdaljšim skokom finala (124,5 metra) končala Nika Križnar, ki jo je od Bogatajeve na koncu ločilo 0,2 točke.

Po prvi seriji so bile v najresnejši igri za stopničke štiri skakalke. Kramerjeva je imela 0,8 točke prednosti pred drugo Francozinjo Josephine Pagnier, 1,2 pred tretjo Bogatajevo in 2,1 pred Križnarjevo.

Za Bogatajevo je to tretja zaporedna zmaga na grand prixu v Wisli, lansko sezono je namreč slavila na obeh poletnih tekmah na tem prizorišču.

Bogatajeva je nadaljevala niz poletnih zmag v Wisli, lani je zmagala na obeh tekmah. Foto: Guliverimage

Komarjeva 13., Bodlajeva 15.

Med dobitnicami točk – v finale se nista uvrstili zgolj dve tekmovalki – sta bili tudi preostali Slovenki, na kateri na Poljskem računa Zoran Zupančič. Katra Komar je po prvi seriji zasedala 15. mesto, v finalu pa je s skokom, dolgim 108 metrov, pridobila dve mesti in končala kot 13. Tudi debitantka Taja Bodlaj je v finalni seriji napredovala, in to za šest mest, z 21. na 15.

Zupančič s štartom zelo zadovoljen

"Sem nismo prišli s popolno ekipo, smo bili pa vseeno močni kot ekipa. Danes zelo odlični rezultati, zelo zanimiv razplet na koncu, res je šlo za mišjo dlako. Vzeli smo zmago, ohranili lansko zmago Urše Bogataj, Nika Križnar pa je bila prav tako na stopničkah, tretja. Tudi lepa rezultata mlajših tekmovalk, Katra Komar je bila 13. in 15. mesto debitantke Taje Bodlaj. Več smo težko pričakovali. Skoki še niso bili popolni. Čaka nas še veliko dela. Res pa je, da smo s tem štartom izredno, izredno zadovoljni," je bil po tekmi z rezultati zadovoljen trener Zoran Zupančič.

"Skoki še niso bili popolni. Čaka nas še veliko dela. Res pa je, da smo s tem štartom izredno, izredno zadovoljni," je dejal Zoran Zupančič. Foto: Grega Valančič/Sportida

"S tekmo sem kar zadovoljna. Sploh z rezultatom, zaradi tega, ker malo niham v tem obdobju. Upam, da se bodo skoki s časom ustalili. To je moja želja. Sem zadovoljna z današnjim dnem," je po zmagi za Smučarsko zvezo Slovenije dejala Bogatajeva.

"S skoki sem zelo zadovoljna. V poskusni seriji sem imela kar nekaj težav. Iskreno, me je bilo malenkost strah, da te napake ne bi ponovila na tekmi. Zbrala sem se na mojo nalogo, to je bilo, da zadanem mizo. V poskusni seriji sem bila približno tri metre prepozna in vse je šlo v prazno, tako da se je bilo kar težko zbrati in umiriti za naslednja dva skoka. Na srečo mi je uspelo. Prvi skok še ni bil čisto pravi, tisti, ki si ga želim sama. Vem pa, da imam še nekaj rezerve, predvsem v doskoku. Finalni skok je bil vrhunski, eden boljših v zadnjem obdobju poletnega dela sezone. Zdi se mi, da se točke iščejo tako pri meni kot pri Urši v samem doskoku. Še imamo rezerve in upam, da to odpravimo čim prej, da se ne bomo tepli po glavi za brez veze," pa je po tretjem mestu razmišljala Bogatajeva.

V nedeljo bo na Poljskem še ena tekma skakalk.