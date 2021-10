Tragedija, ki je pretresla smučarski svet

Tragični dogodek se je zgodil 29. oktobra na treningu na Pitzalu. Regine Cavagnoud se je na progi zaletela v nemškega trenerja Markusa Awanderja in si hudo poškodovala glavo, zaradi poškodb je nato dva dni pozneje umrla v bolnišnici v Innsbrucku. Dogodek je pretresel javnost in dvignil ogromno prahu zaradi varnosti na treningih.

Regine je prav leta 2001 29. januarja, natanko devet mesecev pred tragično nesrečo, postala svetovna prvakinja v superveleslalomu v avstrijskem St. Antonu, sicer pa se je v svetovnem pokalu podpisala pod osem zmag, na 23 tekmah stala na odru za zmagovalke in osvojila tudi mali kristalni globus v superveleslalomskem seštevku.

Francosko sodišče izreklo finančne kazni

Progo v Pitzalu sta nesrečnega dne skupaj uporabljali francoska in nemška reprezentanca. Francozinja se je na progo podala kljub dejstvu, da je bil na njej še nemški trener, ta se je ob trčenju prav tako hudo poškodoval, a preživel in uspešno rehabilitiral. Primer se je preselil na sodišče, kjer so preverjali, ali je Cavagnoudova umrla zaradi malomarnosti vodij. Avstrijsko sodstvo se je odločilo, da nemško moštvo ni odgovorno za smrt.

Žalne slovesnosti se je udeležilo več kot tri tisoč ljudi. Foto: Reuters

Zato pa je izreklo kazni francosko sodstvo, a brez zapornih kazni. Tri leta po njeni smrti je sodišče v Annecyju dva člana takratne francoske reprezentance obsodilo na tri mesece pogojne kazni. Trener Xavier Fournier in štarter David Fine sta bila finančno kaznovana in morala plačati vsak po pet tisoč evrov, ker sta spustila varovanko po progi, čeprav ni bila prosta. Tožilstvo je sicer zahtevalo šestmesečno zaporno kazen in 10 tisoč evrov globe, odvetnika obtožencev pa sta poudarjala, da sta bili njuni stranki grešna kozla za napake drugih.

Na pogrebni slovesnosti več kot tri tisoč ljudi

A takšna odločitev ni izbrisala črnega madeža in omilila bolečine Regininih najbližjih. V francoskem La Clusazu se je na pogrebu od nje poslovilo več kot tri tisoč ljudi. Na žalni slovesnosti je bilo prisotnih 600 ljudi, med njimi tudi tedanja ministrica za šport Marie-George Buffet, vsa francoska smučarska reprezentanca, prišli so celo nekdanji francoski smučarski zvezdniki, kot so Luc Alphand, Carole Merle, Florence Masnada … Vsi preostali žalujoči, za katere ni bilo prostora v cerkvi v Sainte-Foyu, so jo spremljali prek velikega zaslona, ki je bil postavljen pred cerkvijo.

Na pogrebu so bile številne znane osebe. Foto: Reuters

Novinarji na prošnjo družinskih članov niso bili prisotni na cerkveni žalni slovesnosti. Njeno zadnje slovo so tako v cerkvi pospremili le dva fotografa in snemalec. Pokopali so jo na lokalnem pokopališču, ki je streljaj oddaljeno od belih strmin, kjer je Regine začela smučarsko popotovanje, ob pokopu pa so bili prisotni le ožji družinski člani.