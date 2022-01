Bodo Slovenci tudi v Nemčiji skočili na stopničke?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Moška skakalna karavana je zbrana v Titisee-Neustadtu v Nemčiji, kjer jo ob 15.50 čakajo kvalifikacije za sobotno posamično tekmo (16.15). Po vstopnico za sobotni nastop tudi šest Slovencev. Za temi je odličen konec tedna na Poljskem, kjer so na ekipni tekmi ugnali vso konkurenco, na posamični pa je Anže Lanišek skočil na tretje mesto.

Skakalci so se iz poljskih Zakopan preselili v Nemčijo, kjer jih pred odhodom na olimpijske igre v Pekingu čakata še dve postaji svetovnega pokala. Najprej Titisee-Neustadt, nato še Willingen.

V Titisee-Neustadtu bodo danes ob 15.50 na sporedu kvalifikacije s 63 udeleženci. Vse reprezentance niso prišle v najmočnejši zasedbi, Poljaki so se odločili za trening A-ekipe v domovini, ki pa ne poteka po željah. V četrtek je bil na testiranju na novi koronavirus pozitiven Piotr Zyla, že pred tem Dawid Kubacki, prvi zvezdnik Kamil Stoch pa po poškodbi gležnja še ni pripravljen na skoke. Še več težav imajo Norvežani, okuženi so Johann Andre Forfang, Daniel Andre Tande in Fredrik Villumstad, najboljši Viking te zime Marius Lindvik je v karanteni, Robert Johansson pa zaradi težav s hrbtom prav tako ni v tekmovalnem ritmu.

So pa v najmočnejši zasedbi Slovenci. V Nemčiji je vseh pet predvidenih potnikov za OI in Žiga Jelar, ki bo v kvalifikacijah nastopil kot prvi iz slovenske šesterice. Imel bo številko 33. Sledili mu bodo Peter Prevc (44), Lovro Kos (52), Timi Zajc (54), Cene Prevc (55) in Anže Lanišek (59).

Sobotna tekma je predvidena ob 16.15.

V nedeljo sledijo kvalifikacije (14.30) in še ena posamična preizkušnja (16.00).

Titisee-Neustadt, kvalifikacije



Brought to you by

Preberite še: