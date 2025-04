Slovenci pred zahtevnim testom, prvič tudi s Horakom v postavi

Slovenski hokejisti so pred dobrima dvema tednoma v Tivoliju začeli skupne priprave na majsko svetovno prvenstvo skupine A, ki jih med 10. in 20. majem čaka v Stockholmu. Selektor Edo Terglav je do ponedeljka lahko računal na okrnjeno in izdatno pomlajeno ekipo, po koncu državnega prvenstva pa se ji je v začetku tega tedna pridružilo še dobrih deset hokejistov - z izjemo Jake Šturma vsi iz Olimpije.

Slovenci so v dozdajšnjem delu priprav opravili dve pripravljalni tekmi - Italijo so premagali s 4:2, s Poljsko izgubili z 1:2 -, v sredo jih čaka tretja od petih predvidenih. Še zadnjič bodo igrali na domačih tleh, v Mariboru se bodo ob 19. uri zoperstavili članom elite Dancem, ki se prav tako pripravljajo na svetovno prvenstvo.

Iz Češke se je reprezentanci priključil tudi napadalec Rok Macuh. Foto: www.alesfevzer.com

Prvič v teh pripravah bodo igrali zadnji pridruženi člani, pa tudi Rok Macuh, ki se je reprezentanci po koncu obveznosti v češki Extraligi priključil pretekli teden. V tej bo danes sezono končal še zadnji član, za katere je Terglav ob začetku priprav dejal, da ga pričakuje v reprezentanci. Moštvo Kometa Brno vratarja Gašperja Krošlja čaka zadnja tekma finala za češkega prvaka.

"Ritem pripravljalnih tekem bomo stopnjevali z Danci, Madžari in Kazahstanom. Zavedam se, da bo prva od teh treh tekem še posebej težka, saj bomo skupaj z nekaterimi, ki se bodo pridružili po državnem prvenstvu, šele dva dneva. Pomembno bo predvsem, da bomo imeli pravi ekipni duh," je še pred dopolnitvijo izbrane vrste dejal selektor.

Predvideno je, da bo Lukaš Horak v sredo prvič na tekmi v postavi Slovenije. Foto: Aleš Fevžer

Ta je v ponedeljek na pripravah pozdravil tudi novopečenega Slovenca, naturaliziranega vratarja Lukaša Horaka, za katerega je predvideno, da bo v sredo prvič v postavi slovenske reprezentance.

Slovenci bodo po sredini tekmi kmalu odpotovali na Madžarsko, kjer jih 2. maja čaka pripravljalna tekma z vzhodnimi sosedi, 6. maja pa bodo na Švedskem palice prekrižali še s Kazahstanci.

Kdo je na pripravah v Mariboru? Vratarji: Pintarič, Horak, Kolin Branilci: Magovac, Čepon, Goličič, Štebih, Podlipnik, Gregorc, Mašič, Crnović, Podrekar, Perčič, Ćosić Napadalci: Sever, Török, Macug, Drozg, Jezovšek, Beričič, Žeželj, Sitar, Simšič, Sabolič, Kapel, Sodja, Ograjenšek, Šturm, Mahkovec, Langus

Pripravljalne tekme Torek, 22. april, Brunico

Italija : Slovenija 2:4 (1:1, 0:1, 1:2) Četrtek, 24. april, Maribor

Slovenija : Poljska 1:2 (0:0, 0:2, 1:0) Sreda, 30. april, Maribor

19.00 Slovenija – Danska Petek, 2. maj, Budimpešta

Madžarska – Slovenija Torek, 6. maj, Stockholm

Slovenija – Kazahstan

Razpored tekem slovenske reprezentance na SP v Stockholmu Sobota, 10. maj

12:20, Slovenija – Kanada Nedelja, 11. maj

12:20, Slovaška – Slovenija Torek, 13. maj

16:20, Slovenija – Latvija Četrtek, 15. maj

16:20, Finska – Slovenija Petek, 16. maj

20:20, Švedska – Slovenija Nedelja, 18. maj

16:20, Slovenija – Avstrija Ponedeljek, 19. maj

16:20, Francija – Slovenija

