Žalostne novice: Francoz podlegel poškodbam

Nekdanji smučarski skakalec in zdravnik francoske skakalne reprezentance Thomas Lacroix, ki je v nedeljo grdo padel na skakalnici v Premanonu, je podlegel poškodbam. Umrl je star 40 let.

Iz Francije prihajajo žalostne novice. Nekdanji smučarski skakalec in zdravnik francoske skakalne reprezentance Thomas Lacroix je izgubil bitko za življenje.

Francoz je po nedeljskem skoku v Premanonu, kjer je skakal kot rekreativec, grdo padel in si poškodoval glavo. S helikopterjem so ga prepeljali v bolnišnico v Besanconu, od koder so sprva prišle informacije, da je možgansko mrtev. Pozneje so se Francozi razpisali, da je zdravniško osebje nesrečnika dalo v umetno komo, v četrtek zvečer pa sporočili, da so bile poškodbe prehude. Lacroix je umrl v 41. letu starosti.

"Nimam besed," je ob smrt prijatelja zapisal nekdanji skakalec Nicolas Jean-Prost, v klubu, v katerem je med drugim opravljal vlogo prostovoljca, pa so dodali: "Življenje je nepošteno. Spomini na vse zabavne trenutke bodo ostali. Pogrešali te bomo."