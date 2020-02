Na tekmo vseh pet Slovencev, Jelar najbolj razpoložen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Moška skakalna karavana se je z letalnice na Kulmu preselila v Romunijo, kjer je že opravila kvalifikacije za petkovo posamično tekmo, v katerih je skakalcem pomagal vzgornik.

V teh se je najbolje znašel Norvežan Marius Lindvik, ki je za desetinko točke ugnal Avstrijca Stafana Krafta. Na tretjem mestu je pristal Markus Eisenbichler, ki mu v tej sezoni do danes ni šlo po željah. Nemec je pristal pri 101 metru in postavil rekord naprave.

V Romuniji smo na delu videli tudi oslabljen slovenski tabor. Slovenci so se namreč odločili, da ne bodo izkoristili pravice sedmih skakalcev, tako da jih je v Rasnov odpotovalo le pet. Vsi so uspešno prestali sito kvalifikacij. Najvišje je poletel Žiga Jelar, ki je pristal pri 92,5 metrih in zasedel 13. mesto. Tik za njim je z isto dolžino, a izdatnejšo pomočjo vetra, končal Peter Prevc. Rok Justin je zasedel 23. mesto, Cene Prevc je bil 35., Jurij Tepeš pa je petdeseterico ujel kot zadnji.

Žiga Jelar je bil na 13. mestu najvišje uvrščeni Slovenec. Foto: Reuters

Jelar že na treningu najboljši Slovenec Pred kvalifikacijami so skakalci opravili tudi dva skoka za trening. Najbolj razpoložen Slovenec je bil tudi v kvalifikacijah Jelar, ki je v prvi seriji skupaj z Justinom postavil daljavo serije s 94.5 metri, imel je 4. oceno, Justin pa 12. V drugi seriji je Jelar skočil 90 metrov, kar je bila 14. ocena, 95 metrov pa je skočil Cene, ki je ob odličnih razmerah imel 16. oceno serije. Prvo serijo je z 90.5 metri dobil Avstrijec Kraft, drugo pa s 93 metri Poljak Stoch.

Dve posamični tekmi

Petkova tekma, na katero se je uspešno prebil tudi povratnik po poškodbi Severin Freund, se bo začela ob 14. uri. V soboto sledijo kvalifikacije (11.00), nato pa še druga individualna preizkušnja (12.45).

Po romunski postaji se bodo skakalci preselili v Lahti, kjer bosta dve posamični tekmi in ena ekipna. Po Rasnovu bosta svetovni pokal znova zapustila Cene Prevc in Justin, ki bosta na celinskem pokalu v Reni na Norveškem poskušala Sloveniji priskakati dodatno kvoto za konec sezone. Če bo kateremu od dvojice uspel ta podvig, bo imela Slovenija na norveški turneji RAW Air sedem skakalcev.

Svetovni pokal v smučarskih skokih, Rasnov, kvalifikacije

