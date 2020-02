Peter Prevc se je odločil za drugo pot

Pretekli konec tedna je imel od slovenskih skakalcev največ razlogov za zadovoljstvo najmlajši Timi Zajc, ta je na letalnici na Kulmu poletel do drugega in tretjega mesta, kar je dober obet za letošnje svetovno prvenstvo v poletih, ki bo marca na Letalnici bratov Gorišek v Planici.

V nedeljo so se izkazali Domen Prevc, Anže Semenič in Žiga Jelar. Anže Lanišek je imel zadnji dan v vetrovni loteriji veliko smolo in ni prišel do točk, čeprav je bil v kvalifikacijah tretji, Petru Prevcu se avstrijski konec tedna ni izšel po željah, Jurij Tepeš pa je dvakrat pokazal, da je po duši letalec, in prišel do dveh uvrstitev okoli 20. mesta.

Za norveško turnejo odprto še eno mesto

Timi Zajc je na Kulmu naredil odlično podlago za svetovno prvenstvo v poletih, ki ga bo marca gostila Planica z Letalnico bratov Gorišek. Foto: Sportida "Drugi dan je bilo ekipno v redu. Prvi dan smo imeli nekaj smole z vetrom. Pri tem mislim na Semeniča. Tisti dan ni imel možnosti v prvi seriji. Drugi dan je bilo bistveno bolje. Tudi Domen je bil drugi dan zame 'čista špica'. Oba dneva je zelo dobro poletel, če ne celo odlično. Timi je bil sproščen in je užival. V prvi seriji je imel še nekaj rezerve na mizi. Če bi ga zadel, sem prepričan, da bi na tisti tekmi z eno serijo zmagal. Peter skakalnice ni mogel pregrizniti. Prvi dan je veter odpihnil trening in to mu je manjkalo. Zanj sem bil skeptičen, ker potrebuje čas, da se privadi na napravo. Tudi v sezoni, ko je zmagoval, je bilo nekako tako, da je iz skoka v skok stopnjeval," se je razgovoril glavni trener Gorazd Bertoncelj.

In kako je videl Tepešev nastop? "Mislim, da je lahko zadovoljen z realizacijo. Z vsem, kar je pokazal v sezoni, smo lahko zadovoljni," je odgovoril.

O tem, ali bo dobil priložnost tudi na letalnici v Vikersundu, kjer se bodo delile vstopnice za svetovno prvenstvo v poletih, je bil skrivnosten: "Ne vemo še. Prednost bodo imeli tisti, ki bodo v formi. Načeloma bodo v Vikersundu nastopili tisti, ki bodo začeli norveško turnejo RAW Air. Bomo videli. Vsi so se dokazali." Nekako je že znano, da bodo norveško turnejo začeli Zajc, Domen in Peter Prevc, Lanišek, Semenič in Jelar. Če bo imela Slovenija kvoto sedmih skakalcev, bo zadnje mesto zagotovo dobil tisti, ki jo bo priskakal.

Tepeš se bo sicer preizkusil na naslednji postojanki svetovnega pokala, a bo ta tekma na zelo majhni skakalnici v Romuniji. Manjša je celo od naše v Kranju. Ob njem bodo nastopili še najstarejši Prevc, Jelar, povratnik Cene Prevc in Rok Justin.

V Romunijo le peterica, čeprav bi jih lahko odpotovalo sedem, Peter Prevc izbral tekmo

Gorazd Bertoncelj bo z nekaterimi skakalci ostal doma in treniral. Foto: Vid Ponikvar V Romunijo tako ob trenerju Bertonclju ne bodo potovali Zajc, Lanišek, Semenič in Domen Prevc: "S fanti bomo trenirali. Poudarek bo na treningu. V četrtek jih čakata dva treninga na skakalnici, nato pride na vrsto kondicijski vložek. Pripravljali se bodo za Lahti, ki sledi Romuniji. Osvežili bodo nekatere stvari, se regenerirali, osvežili kondicijo in tehniko, testirali opremo, drese …"

Zanimivo je, da od A-reprezentantov doma ne bo ostal le Peter Prevc. "Sam se je tako odločil. Rad bi nadaljeval na tekmah," je Bertoncelj razložil, zakaj se je najstarejši Prevc odločil za drugačno pot.

Severin Freund se vrača Nemški skakalec Severin Freund se po zadnji poškodbi vrača v svetovni pokal. V zadnjih štirih letih so ga pestile številne nevšečnosti in je nastopil le na 19 tekmah svetovnega pokala.

Ekipo bo v Romuniji vodil trener B-reprezentance Igor Medved, Slovenija pa ne bo izkoristila kvote sedmih skakalcev. Le peterica je odpotovala, čeprav je možnost, da bi nastopila sedmerica. Vendarle so vsi stroški prevoza in nastanitve pokriti, zato bi lahko kdo dobil priložnost. Na to trditev je Bertoncelj dogovoril: "Nismo videli, da bi bili na ustrezni ravni, da bi dali tekmovalcem možnost, da se preizkusijo. Mladinci se medtem pripravljajo na mladinsko svetovno prvenstvo in jih ne želimo motiti."

Cene Prevc in Rok Justin po Romuniji v boj za dodatno kvoto

Cene Prevc bo po Romuniji odpotoval na tekmo celinskega pokala in lovil kvoto za zadnjo obdobje svetovnega pokala, v kateri bodo tekme na turneji RAW Air. Foto: Vid Ponikvar Na zadnji postojanki celinskega pokala v ZDA je na primer nase opozoril Lovro Kos, ki je bil tretji in šesti. "V Rasnovu je drugačna skakalnica. Z nogami je treba silovito odskočiti. Lovro je sicer dosegel odličen rezultat, ampak je bila v ZDA bolj letalnica. On skače izrazito naprej, kar ni za takšno skakalnico, kot je v Rasnovu," je Bertoncelj razložil, zakaj 20-letni skakalec (še) ne bo dobil priložnosti v svetovnem pokalu.

Prav tako pa je jasno, da bosta po Rasnovu spet zapustila svetovni pokal Cene Prevc in Justin, ki bosta šla skakat v Reno na Norveško, kjer bosta poskušala Sloveniji prek celinskega pokala priskakati dodatno kvoto za konec sezone. Če bo kateremu od dvojice uspel ta podvig, bo imela Slovenija na norveški turneji RAW Air sedem skakalcev.