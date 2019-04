Pahor izpolnil obljubo, Štuhčeva pogleduje k dosežku, ki ni uspel še nobeni #video

Ilki Štuhec, ki okreva po poškodbi, so v Mariboru čestitali za ubranitev naslova svetovne prvakinje in dosežke v zadnji sezoni.

Foto: Matjaž Vertuš

Najboljšo slovensko alpsko smučarko zadnje sezone Ilko Štuhec je v domačem Mariboru pričakal sprejem, na katerem so ji čestitali tudi nekateri slovenski športni funkcionarji. Ob druženju z najzvestejšimi navijači je Štajerka pogledovala tudi v prihodnost. Med drugim tudi proti svetovnemu prvenstvu leta 2021, na katerem se ne bi branila tretjega zaporednega naslova smukaške prvakinje, kar ni uspelo še nobeni smučarki. Predsednik Borut Pahor je medtem držal besedo in Štuhčevi očedil avtomobil.

Na Trgu Leona Štuklja v Mariboru so se poklonili zadnja leta najboljši slovenski alpski smučarki Ilki Štuhec. Štajerka se je v zadnji sezoni uspešno vrnila po dolgotrajni odsotnosti, a se je njeno tekmovalno obdobje zaradi nove poškodbe znova predčasno končalo.

Čeprav mora skozi novo obdobje rehabilitacije, ji bodo na sezono 2018/19 ostali tudi lepi spomini. Ob zmagah v svetovnem pokalu je na vrhuncu sezone v Aareju na Švedskem ubranila naslov svetovne prvakinje, kar ji je uspelo kot prvi smučarki po letu 1989 in Švicarki Marii Walliser.

"Je komu že uspelo trikrat zapored"?

"Za menoj je precej turbulentno obdobje, zgodilo se je marsikaj. Od enega do drugega in tretjega ekstrema. Upam, da je zdaj počasi dovolj poškodb, da na naslednjem sprejemu ne bom potrebovala pripomočkov za hojo in da bomo spet tukaj ob velikih trenutkih. Super je slišati takšne statistike. Je kdo na svetovnem prvenstvu že zmagal trikrat zapored v smuku? Ne bi bilo slabo popraviti te statistike. Imam še nekaj časa do takrat, da popravim nogo, potem pa mi ob taki super podpori lahko uspe," je bila ob pogledu v leto 2021 in na novo svetovno prvenstvo dobre volje 28-letnica.

Foto: Matjaž Vertuš

Danes je dočakala tudi izpolnitev obljube predsednika Boruta Pahorja, ki je pred svetovnim prvenstvom zapisal, da ji bo opral avto, če bo ubranila smukaški naslov. Rečeno, storjeno, Pahor je očedil Ilkin jekleni konjiček in prejel še poljubček, je zapisal na svojem družbenem omrežju.

Težko se je pobrati, a njej uspeva

Štuhčeva je sredi Maribora prejela številne čestitke, šopke rož, pa tudi bon v vrednosti 5.000 evrov, ki ji ga je v imenu Mestne občine Maribor podaril župan Saša Arsenović.

Foto: Matjaž Vertuš

"Ilka, brez tebe ne bi tako praznovali. Ne le, da si ubranila naslov prvakinje, vmes si bila še poškodovana in si se znala pobrati. Prav to zelo cenim. To je mariborski DNK, ki dokazuje, da zmoremo, se poberemo. Držimo pesti, da se čim prej pozdraviš in vrneš," je dejal Arsenović, prvi mož mariborske športne zveze in podpredsednik OKS Tomaž Barada pa je dodal, da spoštuje vsako osebo, ki se zna po padcu pobrati.

Foto: Matjaž Vertuš

Gabrovec verjame v uspehe, tudi v olimpijskega

Smukaški prvakinji je čestital tudi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec, ki verjame, da bo v prihodnje še razveseljevala s svojimi rezultati. Tudi na olimpijskih igrah, od koder se še ni vrnila z odličjem (Pjongčang leta 2018 je izpustila zaradi poškodbe): "Verjamemo in vemo, da se bo v Pekingu to uresničilo, in to z najboljšim možnim izidom. To ni pritisk, ampak res verjamemo vanjo, pa tudi v to, da čez dve leti na prvenstvu ne bo poškodbe in da ji lahko spet uspe."

Foto: Matjaž Vertuš

Štuhčeva trenutno okreva po poškodbi kolena ob padcu 23. februarja v Crans Montani. Na srečo poškodba ni tako huda, tako da bo okrevala brez operacije, v novo sezono pa bo vstopila s prevetreno ekipo. Pred dnevi je namreč sporočila, da z dozdajšnjim trenerjem Grego Koštomajem in kineziologinjo Anjo Šešum ne bo več sodelovala.

Foto: Matjaž Vertuš

Foto: Matjaž Vertuš

Foto: Matjaž Vertuš

