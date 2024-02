Čas je za prvo tekmo SP, Slovenija v boj z močno četverico

V Novem Mestu na Češkem se danes s tekmo mešanih štafet začenja tudi tekmovalni del svetovnega prvenstva v biatlonu. Včeraj so tekmovalke in tekmovalci opravili prve uradne treninge in se zvečer udeležili slavnostnega odprtja prvenstva, danes ob 17.20 pa bo šlo zares. Slovenske barve danes branijo Miha Dovžan, Jakov Fak, Polona Klemenčič in Anamarija Lampič.

Prvi bo v slovenski vrsti startal Miha Dovžan s četrte vrste, Jakov Fak bo tekel v drugi predaji, nato bosta štafeto prevzeli dekleti, najprej Polona Klemenčič in kot zadnja še Anamarija Lampič. Vsakega tekmovalca čakata dva strelska postanka.

Favoriti so bržčas Norvežani, ki se bodo konkurence lotili z bratoma Tarjeijem in Johannesom Thingnesom Boejem, pa Karoline Offigstad Knotten in Ingrid Landmark Tandervold. Francijo zastopajo Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Justine Braisaz-Bouchet in Julia Simon, Italijo Didier Bionaz, Tommaso Giacomel, Dorothea Wierer in Lisa Vitozzi, Švedsko Sebastian Samuelsson, Martin Ponsiluoma ter sestri Hanna in Elvira Öberg. Glavni trener nemške vrste Uroš Velepec je za prvo tekmo SP izbral Justina Strelowa, Philippa Nawratha, Franzisko Preuss in Vanesso Voigt.

"Mislim, da je pripravljenost dobra, občutki so dobri. Verjamem, da bodo pogoji težki, sploh na strelišču zaradi vetra. Proga je bila na treningu mehka, verjamem pa, da jo bodo za tekmo pripravili dobro in bomo imeli vsi enakovredne pogoje," jer po včerajšnjem treningu za Smučarsko zvezo Slovenije povedal Jakov Fak.

"Mislim, da bo tekma zanimiva, glede na to, da je vetra kar precej. Še najbolj me skrbi streljanje stoje, upam pa, da prav v moji predaji na strelišču ne bo tako vetrovno. Mislim, da imamo dobre možnosti, mislim, da smo dobro trenirali in čas je, da dosežemo najboljšo uvrstitev," pa je napovedala Anamarija Lampič

Te zadnje optimistične besede bo težko izpolniti, saj je najboljša slovenska uvrstitev mešanih štafet na svetovnih prvenstvih izjemno drugo mesto iz Ruhpoldinga 2012, ko so Jakov Fak, Klemen Bauer, Andreja Mali in Teja Gregorin zaostali le za močnimi Norvežani, ki so dirkali v postavi Tora Berger, Synnøve Solemdal, Ole Einar Bjørndalen in Emil Hegle Svendsen.

