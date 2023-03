V živo: vetrovna loterija v Planici, srečnici Norvežanka in Kanadčanka

Svetovno prvenstvo, individualna tekma, velika skakalnica:

Smučarske skakalke se na veliki skakalnici pravkar merijo za zadnji ženski komplet kolajn v skokih. Prva favoritinja je Nemka Katharina Althaus, ki se lahko pohvali že s tremi zlatimi odličji v dolini pod Poncami, najboljša pa je bila tudi v torkovih kvalifikacijah.

Tekma poteka v spremenljivih vetrovnih razmerah, zaradi pogostih sprememb vetra so večkrat posegli po zvišanju in znižanju zaletnega mesta. Ena od srečnic pri vetru je bila branilka naslova prvakinje Maren Lundby. Pred njenim skokom je veter obrnil smer, imela je pomoč vetra (prejela je -6 odbitka, Nemka Pauline Hessler je na primer prejela 27,8 dodatka), ga izkoristila in skočila kar 139,5 metra. Norvežanka je imela hude težave pri pristanku, podrsala, a kljub temu zanesljivo prevzela vodstvo. Držala ga je vse do nastopa mladinske svetovne prvakinje Alexandrie Loutitt.

Kot prva od Slovenk je skočila Maja Vtič, pred katero so znižali zalet za eno mesto. Slovenska veteranka je doskočila pri 116,5 metra in si priborila finale. Niki Prevc se skok ni posrečil, zgolj 103,5 metra je bilo premalo, da bi se uvrstila v finalno serijo. Slabe vetrovne razmere je imela Nika Križnar, prejela 14 točk dodatka, in v teh razmerah zmogla zgolj 118 metrov, tako daje bilo sanj o kolajni - iz Oberstdorfa je branila bron - kmalu konec.

Na nastop iz slovenskega tabora čaka še Ema Klinec.

Podelitvi medalj s te tekme in tekme mešanih ekip bodo od 22. ure naprej v Kranjski Gori.

Napoved pred tekmo

"Bistveno bolj sem bil zadovoljen z dopoldanskim treningom. Popoldne so bila izsiljevanja. Po eni strani je tudi dobro, da dekleta ne bodo evforična in se bodo še bolje pripravila na tekmo," je selektor slovenske ženske reprezentance Zoran Zupančič povzel torkovo dogajanje na Bloudkovi velikanki v Planici.

Nika Križnar je dopoldne na treningu blestela in dosegla pri obeh skokih najboljši rezultat, Ema Klinec je bila druga in četrta. V popoldanskih kvalifikacijah je slednja imela peti dosežek, Nika pa je naredila napako in končala na trinajstem mestu. A je dobrodošlo, da pri sebi ve, kaj je naredila narobe, in bo to na tekmi, ki se bo začela ob 17.30, popravila.

"Nisem še sproščen. Vemo, česa smo sposobni."

Obeti s slovenskega zornega kota so lahko veliki in lahko pogledujejo proti medalji: "Pokazale so, zlasti Ema in Nika, da sta blizu. V boj gremo lahko za najvišja mesta. Vemo pa, kakšni so letos smučarski skoki. Vse se lahko zgodi. Tudi v kvalifikacijah so bili v zadnji tretjini težji pogoji. Zaletišče se ni spremenilo. Skočile so le tiste, ki so naredile super skok. Upam, da bodo razmere konstantne."

Nika Križnar je dobro razpoložena. V Planici je dobila posebno družbo. Prišla je prijateljica Urša Bogataj. Foto: Anže Malovrh/STA

Ema in Nika sta se v Planici že veselili. Skupaj s Timijem Zajcem in Anžetom Laniškom sta na tekmi mešanih ekip osvojili bronasto odličje. O tem, ali je bolj sproščeno po tej medalji, je Zupančič pristavil: "Nisem še sproščen. Vemo, česa smo sposobni. Žal smo imeli letos neprestano težave. Nismo povsem samozavestni. Upamo, da se je skozi posamezne skoke pokazalo, da smo blizu ali popolnoma zraven."

Dobrodošlo je videti, da je Niki uspel takšen preporod, potem ko je pred prvenstvom zbolela za gripo in je bilo v zraku, ali bo lahko sploh nastopila. O tem, da ji ne bi uspelo odskočiti tudi po zdravstvenih težavah, Zupančič ni dvomil: "Nika je zelo energetska oseba. Pri njej opazimo dve skrajnosti. Ko ji gre dobro, vleče vse skupaj, dvigne celotno ekipo. Ko pa ji ne gre, je težko. V njej se prepletata dve skrajnosti. Super je, da se je tako hitro pobrala in je lahko ponovno samozavestna. Ve, da lahko odlično skoči, in gre v boj za medaljo."

Nika Križnar skupaj z Uršo Bogataj

Med sezono je imela kar nekaj težav s poškodovanim gležnjem. Stvari se ji niso zapeljale v želeno smer. V začetku februarja je celo zapustila karavano svetovnega pokala in se umaknila ter zbrala misli.

"Povsem natančnega vpogleda nimaš. Glede na to, da ni bil daljši premor, je potrebovala le umiritev. Dobro, da se je vrnila. Žal je prišla bolezen, ki je zmotila ritem. Vesel sem, da se je pozdravila," je o tem, ali je bilo kaj negotovosti ob vrnitvi na skakalnice, povedal prvi mož strokovnega dela ekipe.

Foto: Anže Malovrh/STA

Dodatna spodbuda za našo osrednjo favoritinjo je tudi dejstvo, da se je reprezentanci v Planici pridružila nesrečna Urša Bogataj, ki je sezono zaradi poškodbe kolena že zaključila. Da sta veliki prijateljici, je splošno znano, in druga drugo motivirata ter spodbujata, kar vpliva na moralo. "Bosta kaj zapeli," se je nasmehnil Zupančič, ki je na vprašanje, ali je osrednja favoritinja vroča Katharina Althaus, ki ima že tri zlate medalje na tem prvenstvu: "Althausova je sproščena, kot smo bili mi lani po olimpijskih igrah."