Šok za Uršo Bogataj, sezona po padcu končana

S Smučarske zveze Slovenije so sporočili, da si je zlata slovenska skakalka z zadnjih olimpijskih iger v Pekingu pri doskoku na Ljubnem poškodovala notranje stanske in sprednje križne vezi v levem kolenu, kar pomeni konec sezone.

"Obveščam vas, da je bila Urša Bogataj po včerajšnjem padcu na skakalnici na Ljubnem prepeljana v Univerzitetni klinični center v Ljubljano, kjer so bile opravljene potrebne preiskave. Po besedah prof. dr. Mateja Drobniča gre za poškodbo notranje stranske in sprednje križne vezi na levem kolenu. Začetno zdravljenje bo potekalo nekirurško z imobilizacijo in kasnejšo odloženo operativno rekonstrukcijo. O vseh nadaljnih korakih vas bomo obveščali, ko bodo znane podrobnosti. Urša je danes že v domači oskrbi in se počuti dobro. Žal pa je zaradi tovrstne poškodbe sezona za njo končana. Ekipa Smučarske zveze Slovenije želi Urši vse dobro pri okrevanju," je neprijetno novico sporočil predstavnik za stike z javnostjo na Smučarski zvezi Slovenije Tomi Trbovc.

Za Uršo je bil usoden padec v drugi seriji nedeljske tekme na Ljubnem. Ker ni vstala, je bila nemudoma v zraku bojazen o njenem kolenu. Že po vrnitvi po zadnji rekonstrukciji križnih vezi desnega kolena je bilo sprva pri njej vselej v glavi prisoten strah o doskoku, saj si je tudi desno koleno poškodovala ob doskoku na pokalu Cockta v Planici decembra 2019.

Zdaj se je črn scenarij ponovil še pri levem kolenu. Kaj to pomeni za njeno kariero, ve dobro sama. Že po osvojeni zlati olimpijski medalji v Pekingu je dala vedeti, da bi se lahko kmalu odločila za konec kariere, zato ne bi bilo presenečenje, če se bo zdaj odločila za tovrstni korak, kar bi bil udarec za slovenske skoke.

Vendarle je Urša v zadnjih letih ena od najboljših skakalk na svetu. Prejšnjo zimo je končala kot tretja v svetovnem pokalu, pohvali pa se lahko tudi s tremi posamičnimi zmagami.