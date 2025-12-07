V živo: Prevc v kvalifikacijah napovedal boj za četrto zaporedno slovensko zmago

Poljska Wisla pravkar gosti še drugo posamično tekmo za točke svetovnega pokala v smučarskih skokih. Po dveh preteklih uspehih Anžeta Laniška se je v soboto na najvišjo stopničko prvič v sezoni zavihtel še Domen Prevc. Ta je s kvalifikacijsko zmago napovedal boj za novo slavje. Na tekmo sta se uvrstila še Anže Lanišek (9. mesto) in Timi Zajc (22.), Rok Oblak in Žiga Jančar sta ostala brez tekme.

Wisla, posamična tekma:

Kako je bilo v kvalifikacijah?

Slovenski smučarski skakalci v zadnjih dneh naravnost blestijo. Praktično ne mine tekma tako v ženski kot moški konkurenci, da se ne bi vsaj en zavihtel na oder za zmagovalce. Orli so trenutno v seriji kar treh zaporednih zmag, danes pa bodo imeli priložnost še za četrto. Anže Lanišek in Domen Prevc, ki trenutno kraljujeta na prvih dveh mestih svetovnega pokala, ter Timi Zajc bodo nastopili na tekmi, Rok Oblak in Žiga Jančar sta bila v kvalifikacijah prekratka.

Kvalifikacije je dobil Prevc, ki je s skokom, dolgim 132,5 metra (136 točk) za 4,7 točke ugnal Nemca Felixa Hoffmana., tretji je bil včeraj drugi Philipp Raimund. Lanišek je bil deveti (122,5 m/119,7), Zajc pa 22. (120,5 m/110,4). Rok Oblak je tekmovanje končal na 53. mestu, do uvrstitve na tekmo pa mu je zmanjkalo 0,8 točke. Še nekoliko bolj zadaj je bil Žiga Jančar, na koncu 55.

Karavana se nato seli v nemški Klingenthal, kjer bosta prihodnji konec tedna ponovno na sporedu dve posamični tekmi.

Wisla, kvalifikacije:

