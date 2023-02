Jelar do neuradnega rekorda, Zajc tik za njim

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

smučarski skoki, kvalifikacije in trening (m), willingen

Žiga Jelar je skočil do neuradnega rekorda na skakalnicah.

Žiga Jelar je skočil do neuradnega rekorda na skakalnicah. Foto: Sportida

V Willingenu je danes pester skakalni program. Po mešani ekipni tekmi, ki bo ob 16. uri, bodo na sporedu še moške kvalifikacije (18.15). Skakalci so že opravili z eno trening serijo, sredi druge pa so po skoku Daniela Huberja trening predčasno končali. Žiga Jelar je na prvem trenignu skočil kar 154,5 metra, kar je neuradni svetovni rekord na aktivinih velikih skakalnicah. Timi Zajc je bil drugi, med deseterico sta bila še Domen Prevc in Anže Lanišek.