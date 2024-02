Tega v kvalifikacijah tudi Nika Prevc ni pričakovala

Smučarske skakalke so zbrane v Lahtiju, kjer so že opravile s kvalifikacijami. Najbolje se je od naših odrezala Nika Križnar, medtem ko se je Niki Prevc skok povsem ponesrečil. Že v petek ob 9. uri pa bo edina tekma na tem finskem prizorišču. Nato se bodo vodilna v skupnem seštevku Nika Prevc in tekmice preselile na Norveško, kjer se bo 8. marca začela norveška turneja Raw Air.