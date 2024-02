"Vem, ampak ne bom povedal. To so stvari, o katerih se je treba pogovoriti s trenerji. Ni potrebe, da jih razlagam tu," je na vprašanje poljskega medija Onet, ali ve, zakaj je sezona tako slaba, odgovoril smučarski skakalec Dawid Kubacki, ki bo po odločitvi trenerja izpustil tekmovalni konec tedna v Lahtiju.

Za Dawidom Kubackim je težko tekmovalno obdobje. Zgolj ena uvrstitev med deseterico na posamični tekmi in 25. mesto v skupnem seštevku sta precej manj od želja 33-letnega šampiona.

Ta po skromnih nastopih v Oberstdorfu, kjer je bil na letalnici 39., v nedeljo pa ostal celo brez nastopa na tekmi, na naslednji postaji svetovnega pokala v Lahtiju konec tedna ne bo sodeloval. Tako se je odločil trenerski štab s Thomasom Thurnbichlerjem na čelu, ki meni, da bodo varovancu pred norveško turnejo bolj koristili treningi kot tekme na Finskem.

Postavljen pred dejstvo

"Bil sem postavljen pred dejstvo. Predstavil sem svoje argumente, ki niso ničesar spremenili, saj so odločitev sprejeli že prej. Vsekakor nisem zadovoljen z odločitvijo, saj sem imel v glavi drugačen načrt. Že od vsega začetka sem menil, da želim tekmovati tudi tu, saj sem vse poletje treniral za to. Želel bi se boriti, saj bi se morda na koncu vse izšlo in bi lahko užival v dobrih rezultatih," je za onet.pl Kubacki priznal, da ga je odločitev trenerskega štaba spravila v slabo voljo.

Thomas Thurnbichler meni, da bodo Poljaku bolj koristili treningi kot tekme na Finskem. Foto: Guliverimage

Kot je dodal, bo prihodnje dni najverjetneje preživel na treningih v avstrijskem Eisenerzu, saj v domovini vremenski pogoji ne omogočajo treningov.

"Stvari, o katerih se je treba pogovoriti s trenerji"

Pri poljskem mediju so Kubackega med drugim vprašali še, ali ve, zakaj je sezona tako slaba. "Vem, ampak ne bom povedal. To so stvari, o katerih se je treba pogovoriti s trenerji. Ni potrebe, da jih razlagam tu," se Kubacki ni želel javno spuščati v podrobnosti.

Foto: Guliverimage

Je pa nekaj odgovorov med vrsticami podal ob vprašanju, ali mu je dobro sodelovati s 34-letnim Avstrijcem. "Težko vprašanje. Ob slabših rezultatih seveda želiš boljše. Ko vse deluje, se nihče ne pritožuje in ni težav. Pri nas ne gre za to, kako delamo, ampak za napake, ki smo jih naredili v fazi priprav. In zdaj so rezultati tu. Najprej moramo odpraviti napake, potem se bomo vrnili na pravo pot."

Finska, Norveška, Slovenija

Smučarski skakalci bodo konec tedna svetovni pokal nadaljevali na Finskem. V Lahtiju jih čakata individualni preizkušnji in ekipna tekma. Nato sledi selitev na norveško turnejo, sezono pa bodo tradicionalno končali v Planici (med 21. in 24. marcem).