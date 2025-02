Na Ljubnem bo čustveno, Nika Prevc z odlično popotnico

Smučarske skakalke ob 11.30 čaka prva od dveh posamičnih tekem na Ljubnem ob Savinji, kjer bo nastopilo šest Slovenk z vodilno v svetovnem pokalu Niko Prevc na čelu. Najstnica, ki je v petek skočila do zanesljive kvalifikacijske zmage, je že pri 14 individualnih zmagah, kar je daleč največ med slovenskimi skakalkami. Več sta jih v moški konkurenci zbrala le Primož Peterka (15) in rekorder Peter Prevc (24). Pod Rajhovko, kjer znova pričakujejo lepo število gledalcev, bo čustveno, saj bo kariero uradno končala Urša Križnar. Poskusna serija se bo začela ob 10.15.

Medtem ko se smučarski skakalci ta konec tedna mudijo na Japonskem, mladi upi pa na mladinskem svetovnem prvenstvu v Lake Placidu, so se skakalke vrnile v Evropo na slovensko prizorišče, kjer jih vselej pozdravi največ gledalcev. Ljubno ob Savinji gosti dve posamični tekmi, prva se bo začela ob 11.30, ko bo slovenske barve branilo šest tekmovalk.

Najbolje se je v kvalifikacijah znašla vodilna skakalka zime Nika Prevc, ki je za več kot deset točk prehitela najbližjo zasledovalko v skupnem seštevku Katharino Schmid. Pred njo ima v rumeni majici 201 točko prednosti. Ob Prevc, ki je na Ljubno prišla s popotnico dveh zmag v Lake Placidu, bodo nastopile še Taja Sitar, Mia Ingolič, Katra Komar, Jerica Jesenko in Ema Klinec.

Foto: Aleš Fevžer Glavni trener slovenske članske reprezentance Jurij Tepeš si želi, da bi skakale čim bolj sproščeno: "Upam, da so vsa dekleta sproščena in se veselijo tekem. Pri skokih je treba tudi uživati in jaz upam, da večina teh deklet, ki so prvič na takšni tekmi, vzame to kot izziv."

Prevc je v tej sezoni zmagala še sedemkrat, skupno ima 14 posamičnih zmag, pri eni več je Primož Peterka, rekorder Peter Prevc pa jih je zbral 24.

Urša Križnar, ki se je po rojstvu sina posvetila tudi trenerstvu, bo uradno končala kariero. Foto: Grega Valančič/Sportida

Sobota v dolini pod Rajhovko bo posebna tudi za nekdanjo smučarsko skakalko Uršo Križnar (dekliško Bogataj), ki se je po rojstvu prvorojenca posvetila trenerstvu, v katerem, kot pravi, uživa. Križnar bo danes v izteku še zadnjič pomahala navijačem in uradno končala kariero.

Ogrevanje za tekmo se bo s poskusno serijo štirideseterice začelo ob 10.15. V nedeljo sledi še ena posamična tekma. Nato skakalke čaka še Hinzenbach, po tem pa vrhunec sezone, svetovno prvenstvo v Trondheimu.

Ljubno ob Savinji, posamična tekma:

