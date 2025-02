Nova priložnost, da se Nika Prevc približa številki Primoža Peterke

Smučarske skakalke so uvodno posamično tekmo v Lake Placidu dočakale z 12-urno zamudo, a to ni zmotilo najboljše v svetovnem pokalu Nike Prevc, ki je skočila do zanesljive 13. posamične zmage svetovnega pokala. Več posamičnih sta v bogatih karierah med Slovenci zbrala le Primož Peterka (15.) in rekorder Peter Prevc (24.). Prevc lahko še okrepi skupno vodstvo, trenutno ima 137 točk prednosti pred najbližjo zasledovalko, Nemko Katharino Schmid. Kvalifikacije so predvidene ob 19.15, posamična tekma pa ob 20.30. Zatem sledi še tekma mešanih ekip, predvidoma ob 23. uri.