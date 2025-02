Anže Lanišek spodbujen s sobotnimi skoki meri visoko

Pred smučarskimi skakalci je še zadnje dejanje svetovnega pokala v Lake Placidu. Ob 14.30 jih čakajo kvalifikacije, ob 16. uri pa druga posamična tekma. Anže Lanišek je bil v soboto odlično razpoložen in predvsem na tekmi mešanih ekip napovedal boj za najvišja mesta. Posamično tekmo je po slabšem prvem skoku, ko je imel zahtevne razmere, in odličnem finalnem, ko je napredoval za kar 14 mest, končal kot sedmi.

Ob Lanišku se bodo po vstopnico za tekmo odpravili še štirje Slovenci. Domen Prevc, Lovro Kos, Rok Oblak in novinec v svetovnem pokalu Žiga Jančar. Brez nastopa na individualni preizkušnji, ki je predvidena ob 16. uri, bo ostalo le pet tekmovalcev.

"Dober dan je za mano. Škoda je prve serije, malo smole in napaka. V drugem sem naredil veliko bolje in sem pridobil mesta. Gremo dalje. Super skoki na mešani tekmi. Škoda za ostale, a je kar razumljivo, punce so imele v treh urah dve tekmi. Bilo je težko, to je potrebno priznati. Ni kaj, v Trondheimu bo nova priložnost, tam se pobira medalje," je po sobotnih dveh preizkušnjah za SZS dejal Lanišek.

Po današnji tekmi se bo svetovni pokal prihodnji teden nadaljeval v Saporu, kjer se bo slovenski ekipi po napovedih znova pridružil tudi Timi Zajc. Na japonskem prizorišču bo del najvišje tekmovalne ravni tudi 52-letni Noriaki Kasai.

Nekateri mlajši skakalci ostajajo v Lake Placidu, saj jih v prihodnjih dneh čaka mladinsko svetovno prvenstvo.

Lake Placid, kvalifikacije: