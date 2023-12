Lanišek je vroč in samozavesten, čas za prve slovenske stopničke?

Ljubitelje smučarskih skokov danes v Klingenthalu v Nemčiji čaka pestro popoldne. Ob 14.30 se bodo začele kvalifikacije, v katerih bo nastopilo pet slovenskih orlov, med njimi tudi Anže Lanišek, ki je na sobotni tekmi osvojil šesto mesto in navdušil z daljavo dneva, ob 16. uri pa se bo začela še tekma. To bo šesta tekma svetovnega pokala v tej sezoni. Izbranci Roberta Hrgote bodo lovili prve slovenske stopničke. V zadnjem desetletju so morali na njih tako dolgo čakati le dvakrat.

Karavana najboljših smučarskih skakalcev na svetu je zbrana v Nemčiji, kjer se bo danes znova pomerila za točke svetovnega pokala v Klingenthalu. V kvalifikacijah si bo nastop na glavni tekmi skušalo zagotoviti 57 tekmovalcev. Najslabšim sedmim se želja ne bo uresničila, preostalih 50 pa se bo ob 16. uri pomerilo za točke.

Hrgota: Zdaj lahko samozavestno nadaljuje

Robert Hrgota je bil v soboto zadovoljen z ekipnim uspehom slovenskih tekmovalcev. Foto: Grega Valančič/Sportida Nastopilo bo pet slovenskih tekmovalcev. Lovro Kos bo nastopil kot prvi (številka 16), nato bodo sledili še Domen Prevc (38), Timi Zajc (46), Peter Prevc (47) in Anže Lanišek (48), ki je na sobotni tekmi navdušil s predstavo v finalni seriji. Uspel mu je najdaljši skok dneva (146 metrov), s katerim je pridobil pet mest in sobotno tekmo končal na šestem mestu.

"S tem skokom se je odvalil neki kamen od srca. Mislim, da lahko zdaj samozavestno nadaljuje. Všeč mi je bila ta brezkompromisnost, predrznost v skoku, to je manjkalo na prejšnjih tekmah," je v soboto po imenitnem skoku Laniška izpostavil trener Robert Hrgota.

Slovenija v tej sezoni še nima uvrstitve na stopničke. Na uvodnih petih tekmah jih ni dočakala. V zadnjem desetletju je tako dolgo brez njih ostala le dvakrat. V sezoni 2020/21 jih je po zaslugi Laniška dočakala prav na šesti tekmi sezone, v sezoni 2018/19 pa šele na 17. tekmi, ko je na Japonskem zablestel Timi Zajc. V zadnjih štirih sezonah je za prve slovenske stopničke vedno poskrbel Lanišek.

Prve moške slovenske stopničke v smučarskih skokih v zadnjem desetletju:

Sezona Katera tekma v sezoni? Uvrstitev 2022/23 2. tekma Anže Lanišek 2. (Wisla) 2021/22 3. tekma Anže Lanišek 2. (Ruka) 2020/21 6. tekma Anže Lanišek 3. (Engelberg) 2019/20 1. tekma Anže Lanišek 2. (Wisla) 2018/19 17. tekma Timi Zajc 2. (Sapporo) 2017/18 2. tekma Jernej Damjan 1. (Ruka) 2016/17 1. tekma Domen Prevc 1. in Peter Prevc 3. (Ruka) 2015/16 1. tekma Peter Prevc 2. (Klingenthal) 2014/15 5. tekma Peter Prevc 2. (Lillehammer) 2013/14 1. tekma Jurij Tepeš 3. (Klingenthal)

Avstrijec Stefan Kraft je v sezono 2023/24 vstopil s kar štirimi zaporednimi zmagami. Foto: Guliverimage

Lanišek je najvišje uvrščeni Slovenec v skupnem seštevku svetovnega pokala. Zbral je 128 točk, kar zadošča za deseto mesto. Med top 10 so uvrščeni kar štirje Avstrijci in Nemci, poleg njih pa sta člana elitne deseterice le še Japonec Ryoyu Kobayashi (šesto mesto) in Lanišek. Vodi Avstrijec Stefan Kraft, ki je zmagal na štirih uvodnih tekmah sezone, dvakrat na Finskem (Ruka) in dvakrat na Norveškem (Lillehammer), v soboto pa je njegov izjemen niz prekinil Nemec Karl Geiger in navdušil domače ljubitelje smučarskih skokov.