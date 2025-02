V živo: kdo na tekmo? Nika Prevc lovi peto zaporedno zmago!

Smučarske skakalke na čelu z vodilno v svetovnem pokalu Niko Prevc se mudijo na zadnjem prizorišču pred odhodom na nordijsko svetovno prvenstvo. V Hinzenbachu jih čakata dve posamični tekmi, po katerih bo glavni trener Jurij Tepeš določil še zadnjo potnico na prvenstvo. Tekma je predvidena ob 12. uri, pravkar pa potekajo kvalifikacije. Nastopa 52 tekmovalk, med njimi šest Slovenk. To so Tinkara Komar (številka 12), Katra Komar (17), Jerica Jesenko (20), Taja Sitar (21), Tina Erzar (29) in Nika Prevc (52).

Medtem ko imajo skakalci v svetovnem pokalu prost tekmovalni konec tedna, pa skakalke čakata dve individualni preizkušnji v Hinzenbachu. Tepeš je na avstrijsko prizorišče odpeljal vodilno skakalko zime Niko Prevc, Tino Erzar, Katro Komar, Tinkaro Komar (mlajša sestra Katre), Tajo Sitar in Jerico Jesenko.

Glavni trener je pred dnevi dejal, da so v ekipi za svetovno prvenstvo Prevc, Ema Klinec, ki bo izpustila Hinzenbach in se posvetila treningu ter polnjenju baterij, Taja Bodlaj in Erzar, po tekmah v Zgornji Avstriji pa bo znana še peta slovenska potnica na prvenstvo. Tepeš bo odločala med sestrama Komar, Sitar in Jesenko.

Prevc ima po nizu štirih zaporednih zmag v skupnem seštevku zime že 320 točk prednosti pred najbližjo zasledovalko Katharino Schmid, do konca sezone pa je predvidenih še sedem posamičnih tekem svetovnega pokala. Prevc ima možnosti, da ob zmagah in slabih rezultatih Schmid že v nedeljo ubrani globus. "Če po pravici povem, mi gre to računanje že malo na živce. Globus bo prišel konec sezone, če bo prišel," je nedavno glede globusa povedala Prevc, ki točk ne sešteva.

Skakalke so začele s kvalifikacijami ob 10.30, posamična tekma pa je načrtovana ob 12. uri.

Hinzenbach, kvalifikacije

