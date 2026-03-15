Kako se bodo po tekmi, ki se jim ni izšla po željah, odzvali Slovenci?

Smučarski skakalci bodo pred selitvijo na letalnico v Vikersund opravili še eno posamično tekmo na skakalnici v Hollmenkolnu, kjer se sobota ni izšla po slovenskih željah. Že ob 9. uri se bo moška karavana podala v kvalifikacije, ob 16.10 sledi individualna preizkušnja.

Sobotna tekma se za slovenski tabor ni izšla po pričakovanjih. Zmagovalec svetovnega pokala Domen Prevc je po ponesrečenem prvem skoku na 42. mestu ostal brez finala, Anže Lanišek pa je finale ujel z 29. mestom, v tem pa pridobil 15 mest in končal kot 14. Do peščice točk je z 28. mestom prišel še Žak Mogel.

"Prva serija za pozabo. Fantje so delali res precej grobe napake. Vemo, da se veter v Oslu včasih tudi malce poigra. V primeru Domna se danes žal res ni izšlo. Solidna druga serija Anžeta, ampak ja, tekma, ki se nam res ni izšla. Pomembno je, da se hitro poberemo in pokažemo, da dobro funkcioniramo. Tudi na petkovih kvalifikacijah smo bili na pravi poti, ta tekma nas ne sme zmesti," je po sobotni preizkušnji za SZS dejal glavni trener Robert Hrgota.

Že danes skakalce čaka nova posamična preizkušnja. Ob 9. uri bodo kvalifikacije, tudi s petimi Slovenci (ob Prevcu, Lanišku, Moglu bosta v kvalifikacijah skakala še Rok Oblak in Žiga Jančar), tekma pa popoldne ob 16.10.

Po nedeljskem programu skakalce do konca sezone čakajo preizkušnje le še na letalnicah, najprej v Vikersundu, za konec še v Planici.

